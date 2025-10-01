Empresa de equipos médicos niega vinculación irregular con Senasa

La empresa Carimed Services, una de las principales proveedoras del Seguro Nacional de Salud (Senasa), defendió su transparencia en todas sus operaciones con la aseguradora, luego de que se difundieran reportes sobre supuestas irregularidades que podrían afectar a los usuarios.

El doctor Antolín Reynoso Morales, director de Carimed Services, explicó que la empresa se dedica a la venta y comercialización de equipos médicos y materiales de osteosíntesis.

Indicó que Carimed Services ha operado durante más de 14 años con responsabilidad, seriedad y transparencia.

Reynoso Morales destacó que la empresa es suplidora autorizada del Senasa y de diversas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos.

Declaró también que cumplen con todos los parámetros exigidos por el Ministerio de Salud Pública y los organismos reguladores nacionales e internacionales.

Reynoso Morales resaltó que su estructura administrativa y accionaria está encabezada por el doctor Antolín Reynoso Morales, médico especialista y principal ejecutivo de la compañía, e insistió en que "las demás personas mencionadas en un reportaje no guardan ninguna relación accionaria, administrativa ni laboral con nosotros".

Asimismo, aclaró que ninguna persona vinculada al Senasa posee participación accionaria en la empresa, y que las demás mencionadas en los reportajes tampoco tienen relación accionaria, administrativa ni laboral con la compañía, la cual opera conforme a la ley.

Carimed Services expresó en un comunicado que "ninguna persona vinculada al Senasa es socio de esta empresa".

El ejecutivo de la compañía reiteró el compromiso de Carimed Services con la ética, la transparencia y la calidad, subrayando que cumple con sus obligaciones tributarias y trabaja diariamente para fortalecer el sector salud y contribuir al bienestar de la población.

Esta empresa fue mencionada en uno de los reportajes de investigación sobre la supuesta corrupción que existe en Senasa, tema que fue dado a conocer por la periodista Nuria Piera y replicado por la prensa nacional, que también ha divulgado sobre la supuesta mafia dentro de la ARS estatal en perjuicio de sus asegurados.

