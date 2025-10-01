Ministro de Salud propone crear un Centro Regional de Bioequivalencia

El ministro de Salud de República Dominicana, Víctor Atallah, propuso este martes la creación de un Centro Regional de Bioequivalencia de las Américas, bajo la coordinación de la OPS, con el objetivo de reducir costos, armonizar regulaciones y garantizar medicamentos genéricos y biosimilares seguros, eficaces y asequibles para la población.

Durante su participación en la 77.a sesión del Comité Regional de la Organización Mundial para la Salud (OMS) para las Américas, el ministro destacó la relevancia de la política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y precio, al tiempo que reconoció que el acceso desigual a medicamentos, vacunas y dispositivos médicos de alto costo sigue siendo un desafío crítico para la región.

Reafirmó el respaldo de República Dominica a las líneas de acción propuestas en esa política relativa a la evaluación de la tecnología sanitaria, fortalecimiento de los fondos rotatorios regionales y la promoción de marcos regulatorios que facilitarán el acceso a nuevas tecnologías y propuso la creación de un centro regional, se destaca en un documento de prensa.

“En ese sentido, proponemos explorar la creación de un Centro Regional de Bioequivalencia de las Américas, bajo la coordinación de la OPS aprovechado la capacidad de asistente en laboratorios acreditados en la Región y evitando duplicaciones”, dijo.

Y agregó que “un mecanismo común nos permitirá reducir costos, armonizar regulaciones y garantizar a nuestro pueblo medicamentos genéricos y biosimilares seguros, eficaces y asequibles. Este paso sería esencial y concreto para la soberanía sanitaria regional”.

Destacó que la Bioequivalencia es el aval y la garantía de los pueblos a tener alternativas de menos costos, pero que sean iguales de eficaces por lo cual aseguró que este centro se podría mejorar economía en salud de los países.

Aseguró que el país ha priorizado los esfuerzos dirigidos a garantizar la disponibilidad de tratamientos esenciales, fortaleciendo la atención primaria y protegiendo a los pacientes frente a los costos catastróficos, lo que refleja el compromiso con la equidad en salud y el bienestar de la población más vulnerable.

Atallah indicó que el país ha triplicado el presupuesto para la atención a estos pacientes, convirtiéndolo en líder regional por presupuesto y moléculas innovadoras, sin embargo, señaló que la lista de espera cada vez se hace más amplía lo que evidencia la urgencia de soluciones regionales.

“República Dominicana reitera su compromiso con la cooperación regional y multilateral convencida de que la implementación de esta política junto al análisis técnico de nuestra propuesta fortalecerá la capacidad de nuestros sistemas de salud para ofrecer atención de calidad y acceso oportuno a quienes más lo necesitan”, expresó.

El ministro de Salud se encuentra en Washington, DC participando en el 62 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.