Apresan hombre que intentó robar en el Hospital Marcelino Vélez

Un hombre fue detenido por agentes de seguridad del Hospital Marcelino Vélez Santana luego de que intentara robar a usuarios dentro de las instalaciones del centro médico.

Así lo informó este martes en un comunicado el hospital, que indicó que la persona (aun sin identificar) visitó durante “varios días” el centro “haciéndose pasar por un paciente”.

“Intentó realizar actos delictivos contra los usuarios”, subrayó. “El individuo ya se encontraba bajo la vigilancia constante del cuerpo de seguridad”.

El hombre fue entregado a las autoridades para los fines legales correspondientes, añadió el hospital.

La situación quedó grabada en un video que se difundió por redes sociales. El video muestra como algunos usuarios salen corriendo del hospital, mientras dos personas detienen a un sospecho.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó a Listín Diario que el caso ya se encuentra bajo investigación.