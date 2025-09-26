Mario Lama recibe en España distinción de la Fundación Carlos III

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, fue distinguido como Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III, en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportes al fortalecimiento de la salud en República Dominicana.

Durante el acto de entrega, el doctor Lama expresó que esta distinción representa un compromiso renovado con la población dominicana. “Este reconocimiento me impulsa a seguir dedicando mis esfuerzos al bienestar de nuestro pueblo, trabajando por la mejora de la salud pública, la gestión eficiente de nuestro sistema sanitario y la implementación de iniciativas que impacten positivamente en la vida de las personas”, manifestó.

Asimismo, destacó que desde su rol en el SNS ha priorizado el fortalecimiento del sistema sanitario, con el propósito de garantizar servicios de calidad a quienes más lo necesitan.

En tanto, el presidente de la fundación, señor Carlos Escudero de Burón y González resaltó que la trayectoria y entrega del doctor Lama son un ejemplo en favor de la sanidad en la comunidad iberoamericana, lo que motivó su designación como Miembro de Mérito.

“Con este reconocimiento ponemos en valor su trabajo diario y su generosidad con la sociedad”, expresó el presidente de Fundación Carlos III al entregar la distinción.

Esta institución, con sede en Madrid y prestigio internacional, promueve el intercambio académico, la investigación científica y la cooperación cultural entre España y otras naciones, con el fin de contribuir al progreso social y al fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Agenda de trabajo en España

Como parte de su visita oficial a Madrid, el doctor Mario Lama desarrolla una agenda académica y hospitalaria orientada a fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito sanitario.

Ruta que inició el lunes 22 en la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, donde fue recibido por el embajador Tony Raful. Durante el encuentro se abordó la agenda de trabajo y se destacó la importancia de estrechar los lazos de colaboración entre ambos países.

Ese mismo día, el titular del SNS visitó el Hospital Universitario La Paz, donde conoció los programas de tamizaje neonatal y diagnóstico de déficit auditivo. Posteriormente, el doctor Lama sostuvo un saludo protocolar con la presidenta de la Cruz Roja Española, doña María del Mar Pajeo.

Este primer día de encuentros finalizó con el recorrido por el Hospital Universitario Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela.

Mientras el martes 23, la agenda de trabajo inició con la visita al Hospital Universitario San Francisco de Asís, donde intercambió experiencias sobre gestión hospitalaria y buenas prácticas en servicios de salud, luego el titular del SNS se trasladó a la Residencia Militar Alcázar donde recibió el reconocimiento.

El doctor Lama estuvo acompañado por los directores del SNS, Ilka Adelina González, de Planificación y Desarrollo; Yoany Maribel Arias Castro, de Laboratorios Clínicos e Imágenes; Martín Ortiz, Materno Infantil y Adolescente y Luisa Henríquez, encargada de Cooperación Internacional de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Estas actividades marcan el inicio de una intensa agenda institucional en España, destinada a promover el intercambio de conocimientos, la innovación y el desarrollo de programas en beneficio de la salud de la población dominicana.

La visita continuará durante los próximos dos días con encuentros adicionales en centros académicos y hospitalarios de referencia en ese país.