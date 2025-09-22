Viceministerio de Calidad de Salud Pública intervendrá el Instituto Oncológico de Santiago

La vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud, Raquel Peña, anunció que el Viceministerio de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública intervendrá el Instituto Oncológico Regional del Cibao, con el objetivo de evaluar las deficiencias y garantizar la correcta prestación de los servicios en ese centro especializado.

Peña afirmó que la medida responde a la preocupación nacional por las denuncias y conflictos internos que afectan la institución.

“Se está interviniendo para ver qué está faltando directamente en ese centro, es asistencia de Salud a nuestra gente que tanto lo necesita”, expresó durante un encuentro en Santiago.

La intervención buscará establecer un diagnóstico claro sobre los servicios médicos brindados a pacientes del seguro subsidiado, los residentes y el funcionamiento general del centro, con el compromiso de corregir cualquier irregularidad que ponga en riesgo la atención de los pacientes oncológicos.

El anuncio coincide con la controversia generada tras la cancelación del oncólogo Juan Vila, hecho que ha provocado una ola de respaldo público a su favor. La Asociación Coordinadora de los Templos Bíblicos en R.D. (Acotebi) emitió un comunicado en el que calificó la medida como “injusta y desproporcionada”, señalando que Vila fue separado de su cargo por denunciar irregularidades que, a su juicio, afectan la transparencia institucional y la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad.

“Su cancelación no debe ser vista como un castigo ejemplarizante, sino como una grave señal de intolerancia hacia quienes se atreven a levantar la voz en defensa de la verdad y de los pacientes con cáncer, muchos de los cuales no cuentan con recursos suficientes”, señala el documento.

Tesorera

Listín Diario conversó con la señora Olga Cruz de González, quien, junto a un familiar suyo, aseguraron que hace varios años, ya no forma parte de la directiva del Instituto Oncológico de Santiago.

Cruz de González es la presidenta de la rama femenina contra el cáncer, una entidad que estuvo vinculada al instituto oncológico desde su fundación y que realizaba diversas actividades cada año para gestionar equipos para la institución y ayuda a los pacientes.

El nombre de la señora Cruz aparecía en la actual directiva como tesorera, sin embargo, su familia explica que a pesar de que ella no está vinculada a la actual administración, al parecer nunca se actualizaron los registros administrativos.

La intervención del Ministerio de Salud se percibe como un paso decisivo para restablecer la confianza ciudadana en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, un centro que por décadas ha sido símbolo de la lucha contra el cáncer en la región Norte y que hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos institucionales.

Señora a la espera de ser atendida en el Instituto Oncológico Regional del Cibao.Listín Diario

Comunicado

Desde el Instituto oncológico se realizó un escueto comunicado, señalando que ellos eran transparentes, aunque no respondieron a ninguna de las acusaciones directas que han hecho los médicos cancelados y los pacientes en torno al centro.

También, las enfermeras hicieron un comunicado negando que los pacientes reciban quimioterapia en la emergencia del centro asistencial, sin embargo, Listín Diario tuvo acceso a videos y testimonios de pacientes que denuncian que por falta de recursos para costear la diferencia o el copago en una habitación privada, siendo pacientes del Seguro Nacional de Salud subsidiado se les tuvo que aplicar la quimioterapia en la emergencia.