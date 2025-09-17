Salud Pública recomienda tomar mucha agua y no exponerse tanto al sol tras calor extremo

Ante las elevadas temperaturas que se registran en el país, el Ministerio de Salud exhorta a la población a tomar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados al calor extremo, especialmente en los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La institución recomienda mantenerse hidratado consumiendo suficiente agua a lo largo del día, incluso si no se siente sed.

Tratar de no exponerse de manera prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, buscar lugares frescos y utilizar ropa ligera, de colores claros y tejidos holgados que permitan mantener el cuerpo fresco.

De igual forma, ventilar los espacios en las horas más frescas, limitar el ejercicio intenso o las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, usar protector solar de manera constante (cada dos horas), sombreros y gafas de sol de manera recurrente.

Las autoridades sanitarias advierten que el golpe de calor es una emergencia de salud que ocurre cuando el cuerpo está expuesto al sol o el calor por tiempo prolongado.

Entre los síntomas de alerta destacan: sed intensa, piel seca, caliente y roja (sin sudor), fiebre muy alta (40°C o más), agotamiento, mareos, dolor de cabeza fuerte, calambres musculares, náuseas, vómitos, convulsiones, confusión o dificultad para reconocer el lugar donde está y pérdida del conocimiento.

En caso de presentar estas señales, se recomienda llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado, aflojar la ropa y aplicar paños húmedos o compresas frías en cuello y frente, si está consciente, tomar agua fresca, no administrar bebidas alcohólicas, con cafeína o energizante y acudir de inmediato al médico o contactar los servicios de emergencia.

En cuanto a la alimentación, el ministerio aconseja optar por comidas ligeras, bajas en sal y grasas, además de consumir frutas y vegetales frescos como tomates, pepino, lechuga, apio, melón y sandía, que contribuyen a mantener la hidratación.

La entidad de salud, también recuerda mantener hábitos de higiene personal, como lavarse las manos con frecuencia y evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones.