Alcaldía del Distrito Nacional intervendrá entorno de otros hospitales

En respuesta al editorial publicado por este medio en el que se expuso la grave insalubridad en los alrededores de los hospitales de Santo Domingo, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), a través de su Dirección de Aseo Urbano y Equipos, ha tomado la iniciativa de extender sus jornadas de limpieza al Hospital Docente Doctor Francisco Moscoso Puello.

Esta acción se suma a los esfuerzos en marcha para sanear los entornos de los centros de salud más importantes de la capital dominicana.

La ADN realizó un operativo la semana pasada para desalojar vendedores informales y de desperdicios los alrededores de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar de la capital.

Según un comunicado oficial de la Alcaldía, las jornadas de limpieza son parte de una estrategia integral para mejorar la higiene pública en zonas críticas. Tras la intervención en el Hospital Moscoso Puello, el entorno se encontró de inmediato libre de los desechos que a menudo son dejados por camiones recolectores.

Adicionalmente, se logró disipar la presencia de indigentes que frecuentaban el área, lo que contribuye a un ambiente más seguro y ordenado para pacientes y visitantes.

En su editorial de la edición de ayer titulado “La arrabalización hizo metástasis en la capital”, Listín Diario expone que el abandono y la indiferencia tienen un precio y durante años lo pagamos con la arrabalización progresiva e inaceptable del entorno de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

“Las autoridades municipales permitieron, impasibles, que cocinas callejeras, talleres improvisados y el comercio informal asfixiaran el lugar, convirtiendo los accesos a un centro de salud vital en un foco de contaminación, caos y riesgo sanitario”, indica la nota editorial.

Este medio considera una noticia positiva que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, haya decidido finalmente intervenir y “tomar el toro por los cuernos” en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Sin embargo, estimó que la operación para recuperar las aceras, retirar puestos informales y reacondicionar la zona es un primer paso crucial para devolverle a la ciudadanía lo que siempre fue suyo: el espacio público.

Plantea que este operativo no puede, bajo ningún concepto, ser un hecho aislado porque la arrabalización es un cáncer que metastatizó por toda la capital.

“La intervención en la Ciudad Sanitaria debe ser solo el primer disparo en una guerra que debemos ganar”, cita la nota editorial, tras precisar que otros hospitales públicos – como el Robert Reid Cabral, el Moscoso Puello o el Hugo Mendoza – están, en igual o menor medida, asediados por el mismo mal: rodeados de buhoneros y negocios que los estrangulan, convirtiendo sus proximidades en un mercado caótico e insalubre.

Organizaciones comunitarias

La situación en los hospitales ha despertado una enérgica respuesta de la sociedad civil organizada. En un esfuerzo conjunto, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta-Valiente y la Junta de Desarrollo La Cuaba han hecho un llamado contundente a las distintas alcaldías del país para que solucionen de una vez por todas los problemas de insalubridad que persisten en los centros de salud de Santo Domingo.

En un comunicado remitido por Codonbosco, las organizaciones que la integran expresaron su profunda frustración ante la aparente indiferencia de las autoridades.

"Hemos hecho varios llamados por el deterioro en los entornos de los centros de salud, falta de medicamentos y equipos médicos. Pero el presidente Luis Abinader, vía el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), y otras autoridades, se han hecho los sordos ante tales situaciones que sufren tanto los pacientes internos en los hospitales como los que acuden a las emergencias y a las consultas", cita el comunicado remitido por Codonbosco.

Alexis Rafael Peña, líder comunitario de Codonbosco, recalcó la necesidad de una acción coordinada entre el gobierno central y los gobiernos locales.

"Carolina Mejía, igual que otros alcaldes, deberían ser llamados por el sector salud para coordinar acciones que busquen sanear y evitar que brotes de enfermedades impacten a la población", señaló Peña, subrayando que la prevención debe ser una prioridad compartida.

Hospitales bajo la lupa ciudadana

La solicitud de intervención urgente en los entornos hospitalarios surge como una respuesta directa a las condiciones deplorables que persisten en las aceras y contenes de varios centros públicos capitalinos.

Otros centros señalados por los ciudadanos son el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, el Hospital Félix María Goico y el Docente Doctor Francisco Moscoso Puello.

Los ciudadanos han documentado y reportado la presencia de residuos y basura acumulada en las aceras, como es el caso frente al Hospital Félix María Goico, en Villa Consuelo, donde los vecinos denuncian que la acumulación de desechos es un problema recurrente, especialmente durante los días de mayor afluencia.

La presión ciudadana continúa siendo un factor clave para que las autoridades asuman su responsabilidad en la protección de la salud pública.