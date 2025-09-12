Especialista alerta sobre incremento de rinitis alérgica

Especialista advierte la existencia actual de cuadros de rinitis alérgicas, procesos infecciosos de las vías respiratorias altas y pacientes con molestias auditivas a consecuencia de congestión nasal, por la alta incidencia de polvo del Sahara.

Esas son las afecciones más comunes de nariz y senos paranasales que se ven actualmente en la consulta del médico otorrinolaringólogo (ORL), dijo el doctor César Moquete de Hospiten Santo Domingo.

Por ello, recomienda una evaluación rutinaria y a tiempo de los pacientes que presentan cualquiera de los síntomas relacionados, como dolor facial recurrentes, obstrucción nasal persistente, salida de mucosidad constante, e infecciones respiratorias recurrentes.

Explicó que existe una estrecha relación entre el ambiente (ruido, polvo y aire contaminado) y las enfermedades vinculadas a la otorrinolaringología, “lo que se complica actualmente con la incidencia del polvo del Sahara en nuestra isla, con muchos pacientes presentando cuadros alérgicos nasales, como estornudos, mucosidad hialina y congestión nasal, que llegan a la consulta con estos síntomas exacerbados”.

En lo concerniente al ruido, indicó el galeno, es la principal causa de pérdida auditiva y presencia de acufenos (tinnitus), que es la exposición a ruido de manera constante, lo que unido a la presencia de contaminantes en el ambiente y los cambios de temperatura favorecen al aumento de casos, causando inflamación de la mucosa nasal.

El profesional de la salud advirtió que los pacientes cometen el error de automedicarse con descongestionantes, como la Oximetazolina por periodos largos, “lo que les causará una rinitis medicamentosa, empeorando los síntomas por no usar de forma activa el medicamento”.

Indicó que la rinitis alérgica mal controlada y la sinusitis son patologías que coexisten y tienen síntomas comunes, como estornudos, mucosidad y congestión nasal.

Sin embargo, dijo que las complicaciones que derivan de las sinusitis crónicas, pueden ser infección a la órbita, meningitis, infección del hueso (osteomielitis), infecciones de la piel de la cara, absceso de tejido blando y absceso intracraneales.

Se diferencian -puntualizó- en que la rinitis alérgica la desencadena procesos alérgicos, y la sinusitis crónica son procesos infecciosos bacterianos que ocurren cuatro veces al año.

“El tratamiento de la rinitis alérgica va dirigido a antialérgicos y corticoides nasales y sistémicos, a diferencia de la sinusitis crónica en la cual utilizamos antibióticos, junto a estos medicamentos para el control del cuadro infecciosos”, manifestó el doctor Moquete.

El especialista explicó que la otorrinolaringología (ORL) es la especialidad médico-quirúrgica que estudia enfermedades del oído, las auditivas y las vías respiratorias superiores y partes de las inferiores, como nariz, senos paranasales, faringe y laringe.

También se encarga de las cirugías de la glándula tiroides, y las cirugías traumatológicas, oncológicas, plásticas, estéticas y reparadoras de la cara y el cuello.