Hospitales registran 4,856 partos menos en madres haitianas este año

En los primeros ocho meses de este año 2025 en los hospitales de la red pública del país se registraron 13,125 partos de madres haitianas, unos 4,856 menos que los notificados en el mismo periodo del 2024, equivalente a una reducción general de un 17.07%.

En tanto, durante el período mayo-agosto de este año, es decir los primeros cuatro meses de aplicación del protocolo de atención a pacientes extranjeros puesto en marcha por el Servicio Nacional de Salud (SNS), se produjeron 3,812 partos a madres haitianas, unos 4,860 menos que los registrados en el mismo período del año 2024, cuando el registro fue de 8,672 partos a extranjeras haitianas.

Al analizar la variación interanual de partos de haitianas en la red pública en el periodo enero-agosto 2024-2025, el Servicio Nacional de Salud notifica que en el primer cuatrimestre de aplicación del protocolo de atención a pacientes extranjeras, la reducción es de un 54.48% este año en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado.

De acuerdo al reporte del repositorio del SNS, en el periodo enero-agosto 2025, en los hospitales de la red pública se registraron un total de 47,425 partos, de los cuales 13,125 fueron de madres haitianas, equivalente al 27.7%.

Mientras en ese mismo período de enero-agosto del 2024, el total de partos registrados fue de 53,797, de los cuales 17,981 se registraron en parturientas haitianas, equivalente al 33.4%.

La evaluación que hace el equipo técnico del SNS, indica que en enero-agosto de 2025 el total de partos de haitianas en la Red Pública del SNS experimentó una disminución de un -17.07%, al pasar de un 33.4% en 2024 a un 27.7% en 2025.

Tras protocolo

Esto, indica el informe, deja evidenciado el impacto del Protocolo de atención a pacientes extranjeros aplicado a partir del 1º de abril de 2025, que prioriza 33 hospitales que concentran el 80% de los nacimientos de extranjeras en la Red Pública.

Destaca que es importante presentar una comparación del 1er. cuatrimestre antes de la aplicación del Protocolo de Atención a Pacientes Extranjeros versus el 2do. cuatrimestre a partir de la aplicación de la medida, puesta en marcha dando cumplimiento a las 15 medidas de control migratorio anunciadas por el presidente Luis Abinader en abril de este 2025.

En tal sentido, el informe devaluatorio del SNS destaca que en el cuatrimestre enero-abril de 2025 los partos de haitianas se incrementaron en un 5.06%, al pasar de un 33.6% en 2024 a un 35.3% en 2025.

Mientras, que en el cuatrimestre mayo-agosto 2025 los partos de haitianas disminuyeron un -45.48%, al pasar de un 33.2% en 2024 a un 18.1% en 2025.

Partos por mes 2025

En enero de este años, los hospitales de la red pública reportaron 7,904 partos, de los cuales 3,023 fueron de madres haitianas; en febrero se registraron 6,954 y de estos 2,574 fueron en extranjeras; en marzo la relación fue de 5,503 en total y de ellos 1,789 fue en haitianas y en abril el total fue de 5,999 y de ellas 1,927 fue en extranjeras haitianas, sumando un total en esos cuatro meses de 26,360 partos, de los cuales 9,313 fueron madres de nacionalidad haitiana.

En el mes de mayo, también del 2025, se registraron 4,785 partos y de esos 849 fue en madres hatianas; en junio se practicaron en los hospitales públicos 5,083 partos y de estos 886 fue en haitianas; en julio el total de partos fue de 5,203, de los cuales 902 fueron en extranjeras y en agosto, 5,994 partos de los cuales 1,175 fueron de madres haitianas, para un total en esos cuatro meses de 21,065 partos, de los cuales 3,812 fueron en parturientas haitianas.