Sociedad de Infectología expresa alta preocupación por hallazgo de bacterias resistentes en ríos

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) emitió un comunicado donde expresa su alta preocupación por estudios realizados en el país donde se detecta la existencia de bacterias resistentes a antibióticos en los ríos Ozama, Isabela, Yaque del Norte y Yaque del Sur, por lo que demanda de Salud Pública incluir de manera formal la vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana ambiental.

Indica que esos patógenos representan una amenaza directa para la salud de la población dominicana, pudiendo causar gastroenteritis, infecciones urinarias, neumonías, infecciones cutáneas, septicemias y otras condiciones de difícil manejo clínico debido a su resistencia a múltiples medicamentos.

En un comunicado de prensa, firmado por su presidenta, doctora Yori Roque, la Sociedad de Infectología, expresa su profunda preocupación ante los hallazgos recientes dados a conocer, según afirma, por el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y universidades aliadas (INTEC, ISFODOSU, ISA), quienes mediante análisis genómicos avanzados detectaron la presencia de bacterias resistentes a antibióticos en importantes ríos del país.

“En estos cuerpos de agua se identificaron microorganismos de alta prioridad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter. Adicionalmente, en sedimentos del Yaque del Sur se encontraron trazas de Vibrio cholerae y Salmonella”, expresa la sociedad de Infectología en un comunicado de prensa remitido a este medio.

Dentro de los riesgos en salud pública, la entidad médica destaca el aumento de infecciones comunitarias y hospitalarias difíciles de tratar, potencial diseminación de brotes epidémicos vinculados a agua contaminada y mayor presión sobre los servicios de salud por hospitalizaciones prolongadas y tratamientos de alto costo.

La SDI exhorta al Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), al Ministerio de Medio Ambiente, y a las instituciones municipales y académicas, a integrar formalmente la resistencia bacteriana ambiental dentro de la vigilancia epidemiológica nacional, ya que este tipo de hallazgos no debe limitarse a iniciativas académicas aisladas, sino constituir una política de Estado.

En este sentido, propone diferentes acciones prioritarias, entre ellas refuerzo de la vigilancia ambiental y epidemiológica, con monitoreo periódico de fuentes de agua y reporte transparente de resultados; tratamiento efectivo de aguas residuales domésticas e industriales, para reducir la carga de bacterias y contaminantes que llegan a los ríos, y campañas de educación ciudadana, orientadas a evitar la automedicación con antibióticos y promover el uso racional de estos medicamentos.

También, programas comunitarios de saneamiento y rescate de fuentes hidrográficas, involucrando tanto a las comunidades ribereñas como a las alcaldías; fortalecimiento de la investigación local, garantizando recursos para que estudios como los realizados por el IIBI y las universidades dominicanas continúen generando evidencia científica que oriente decisiones de salud pública, así como la articulación bajo el enfoque “Una Salud”, integrando sectores de salud humana, salud animal y medio ambiente para abordar el problema de forma integral.

La Sociedad Dominicana de Infectología reiteró su disposición a colaborar mediante asesoría técnica a instituciones gubernamentales, programas de capacitación continua a profesionales de la salud, difusión de campañas educativas dirigidas a la población general y con el impulso de alianzas nacionales e internacionales para enfrentar la amenaza creciente de la resistencia antimicrobiana.

Este hallazgo debe servir de alerta temprana y punto de partida para la acción inmediata. La resistencia bacteriana no es un problema del futuro: ya está presente en nuestro medio ambiente, compromete la eficacia de los antibióticos y amenaza la salud de cada dominicano.