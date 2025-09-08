Retrasos en la obra: Ampliación del Instituto de Cardiología paralizada desde 2018

Hace ocho años se iniciaron los trabajos de construcción para la ampliación de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología (AIDC), que hasta la fecha permanece a la espera de su conclusión.

La directora del centro, la doctora Mayra Melo, indicó que la obra ha sido "ralentizada" en al menos cuatro ocasiones, lo que les impide ampliar sus servicios para los más de 700 pacientes que acuden al centro diariamente y disminuir el hacinamiento.

Esta situación ha provocado que usuarios con seguro médico privado migren a otros hospitales.

Un viernes por la mañana, sin presencia de obreros y cubierto de planchas de zinc, se pudo visualizar el edificio de cuatro niveles que se inició en el año 2018, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.

A pesar del enlentecimiento del edificio anexo, que conlleva una inversión de más de RD$300 millones, la doctora Melo explicó a Listín Diario que el diseño no se ajustaba a lo acordado.

El plan original incluía una interconexión entre ambas edificaciones para facilitar el servicio sanitario.

“Cuando empezamos a ver una serie de problemas entre este edificio y el otro, envié una comunicación en el 2020 al Ministerio de Salud Pública, al departamento de habilitación y a Obras Públicas, donde expresaba mi gran preocupación.

No veía las conexiones entre ambos edificios y este no iba a ser independiente; todo lo que sería alimentación, limpieza, la utilización de la morgue y ciertos procedimientos que aquí es donde se hacen debían tener un área de intercomunicación donde se pudiera mantener el servicio. Sin embargo, nunca me contestaron”, explicó Melo.

La construcción está a cargo de la compañía constructora INCAP, ganadora de la licitación realizada en 2018.

Dos nuevas UCI y quirófanos

La directora del AIDC explicó que la nueva edificación sumaría una unidad de cuidados intensivos postquirúrgica, otra clínica y dos quirófanos a las antiguas instalaciones.

Actualmente, el centro cuenta con 72 camas disponibles. Aunque Melo no precisó la cantidad de camas que aportaría la nueva edificación, sí confirmó que sumarían más.

Dificultades

La doctora expresó que las personas han dejado de acudir al Instituto de Cardiología debido a las incomodidades, que incluyen la restricción de la entrada principal, la falta de parqueos y el hacinamiento. Esta situación también ha afectado la productividad del centro.

El hospital recibe actualmente RD$2.5 millones mensuales por parte del Gobierno dominicano.

“Esta institución no deja beneficios como tal; muchas veces es lo comido por lo servido, y a veces nos metemos en atrasos con proveedores”, explicó.

Servicios en el primer trimestre

En los primeros tres meses del año 2025, el centro médico recibió 2,671 emergencias, 11,722 consultas, 45 cirugías, 116 cateterismos diagnósticos, 101 angioplastias, un total de 176 stent, 188 ingresos a UCI, 68 ingresos por infartos en UCI, 28 muertes cardíacas y 8 muertes no cardíacas.

Los pacientes llegan al Instituto de Cardiología desde diferentes sectores del Gran Santo Domingo y otros son referidos desde distintas provincias del país.

