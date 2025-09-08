Codonbosco creará centro de atención mental en la capital

Las Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) anunciaron este viernes la instalación de un nuevo centro de atención a la salud mental en el sector de María Auxiliadora en el Distrito Nacional.

El Centro de Salud Mental María Auxiliadora, como se nombrará, operará en un espacio de las instalaciones del club deportivo del referido sector, facilitado por la directiva del centro recreativo.

El director ejecutivo de Codonbosco, Alexis Rafael Peña, manifestó que la propuesta surge debido a los diferentes casos de violencia que han ocurrido a causa del posible deterioro de la salud mental en algunos sectores del Distrito Nacional.

“En vista de que han estado pasando casos de salud mental en los barrios del Distrito Nacional, con situaciones muy complejas y difíciles, y vemos también la debilidad que hay en el Ministerio de Salud Pública y en el Servicio Nacional de Salud con relación a los servicios de salud mental, esta directiva de Codonbosco decidió abrir la ventana a la ciudadanía del Distrito Nacional”, explicó.

Sin embargo, Peña explicó que para que este centro entre en funcionamiento, requiere de equipamiento mobiliario, como un aire acondicionado, pintura, muebles y sillas.

Por ello, hacen un llamado a ciudadanos, empresarios y profesionales para que colaboren y contribuyan con el proyecto comunitario.

Peña informó que la entidad funcionará tres días a la semana y contará con al menos tres psicólogos y un psiquiatra, entre ellos el doctor Secundino Palacio, Barbina Herrera, Altagracia Durán y Johanny Pérez.

“Los ciudadanos y ciudadanas que acudan aquí van a recibir el servicio de manera confidencial y pueden acercarse y serán escuchados, que eso es lo que a veces necesita la gente, ser escuchados por un experto en la materia”, expresó Peña.

Indicó que el servicio se prestará a través de citas en distintos horarios, sin ningún límite de personas.