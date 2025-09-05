El país reporta 1,159 muertes infantiles este año

En los primeros nueve meses del año, el país reporta 1,159 muertes infantiles, de las que 993 corresponden a la edad neonatal, que representan el 86% de las mismas.

El Ministerio de Salud Pública informó que durante la semana epidemiológica 34 de este año, que va desde el 17 al 23 de agosto, el país reportó 43 muertes infantiles, acumulando un total de 1,159 fallecimientos en lo que va de año.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha mantenido el porcentaje de muertes infantiles, por ejemplo, del 20 al 26 de julio, se reportaron 30; del 03 al 09 de agosto se notificó treinta más y del 10 al 16 de agosto, unas 29, según los boletines epidemiológicos correspondientes a esas semanas.

La entidad señaló que 343 muertes son procedentes de Santo Domingo; 138 de Santiago y 96 del Distrito Nacional.

Resultando el sexo masculino el más afectado, con un porcentaje de un 53.3%, lo que se traduce a 618 de los casos.

Además, resaltó que 993 son muertes neonatales, que representan el 86% de las muertes infantiles.

El Ministerio de Salud Pública define la mortalidad infantil como las muertes en niños menores de un año de edad.

El término abarca la mortalidad neonatal, que va desde cero a veintisiete días de edad; y la mortalidad postneonatal, que es desde los 28 días a un año de nacido.

Dengue y malaria

Para la presente semana epidemiológica número 34, la Dirección de Epidemiología confirma través de su boletín epidemiológico un caso de dengue, colocando el total acumulado de casos en 179, con una incidencia de 2.55, para una reducción del 84 por ciento de los casos al comprarse con lo reportado el pasado año 2024.

Asimismo, reportan nueve casos nuevos de malaria, con un total acumulado de 781 a la fecha este año. La incidencia de esta enfermedad se coloca en es de 11.11, lo que refleja reducción de este indicador con respecto al pasado año.

Continúa en cero el registro de casos de cólera este año, mientras que de leptospirosis no hay reportes de casos esta semana, al año han sido reportados 44 casos, por lo que la incidencia acumulada es de 0.63.

Salud sexual

Al conmemorar este 04 de septiembre el "Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva", el Ministerio de Salud Pública (MSP) resalta las gestiones realizadas en estos aspectos y con las que reafirma su compromiso de garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva efectiva en el país.

El Ministerio de Salud Pública trabaja junto a organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Pan Internacional, para mejorar el acceso a la información de derechos y servicios dirigidos a la población en edad reproductiva y a la atención en mujeres embarazadas en relación a la atención en los centros de salud.