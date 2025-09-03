Alarma que en una sola maternidad asistieron a 40 embarazadas por consumo de alcohol en julio

Para el coordinador del Clúster del Alcohol del Ministerio de Salud Pública, psiquiatra Elías Tejeda, resulta alarmante y evidencia la necesidad de trabajar en la salud mental desde la gestación, el hecho de que solamente en el pasado mes de julio, se detectaron 40 jóvenes embarazadas en consumo de alcohol, en una sola maternidad del país.

Esto implica, explicó el especialista, que hay una alta probabilidad de que esos niños podrían llegar al mundo con daños o trastornos neurológicos, y por ende, tener un futuro incierto.

Al hacer la reflexión, el especialista de la conducta humana, insiste en que la salud mental comienza desde las primeras semanas de la gestación, con el cuidado de la madre para evitar el consumo de alcohol, fumar o vapear, y velar porque haga visitas periódicas a su médico para garantizar un parto óptimo, sin traumas.

“Hoy se está hablando mucho de la salud mental, sin embargo, los factores protectores son muy frágiles, y los de riesgos se promueven más, ya que de acuerdo a las estadísticas semanales que brinda el Contact Center del Ministerio de Salud, se reportan todas las semanas datos alarmantes sobre los conflictos familiares”, señala.

Dentro de estos datos, destaca que un 22 por ciento de las parejas tiende a manifestar ansiedad, depresión y esos estados de ánimo lo proyectan a sus hijos mediante agresiones físicas.

Explica que la “borrachera” de algunos padres o los actos de violencia en el entorno de la familia, son comportamientos dañinos.

Dijo que, si todas estas inconductas se presentan estando la mujer en estado de gestación, es una criatura que vendrá al mundo con ansiedad desde los primeros días de vida.

Día Mundial

El doctor Tejeda destaca que el próximo día 9 de este mes de septiembre se conmemora el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, la cual es una fecha para hacer conciencia de la no ingesta de alcohol de ningún tipo durante el embarazado y para “que su pareja no la induzca a ningún tipo de bebida, sea esta vino, cerveza o ponche”.

“Durante el mes de Julio tuvimos en una sola maternidad unas 40 jóvenes embarazadas en consumo de alcohol, una alta probabilidad de daños en estas criaturas que vendrán al mundo con un futuro incierto”, lamenta el psiquiatra.

Dijo que no hay que esperar a la adolescencia o la adultez para hablar de salud mental, ya que todo empieza desde la maternidad. Dijo que es ahí donde se comienza a educar en estilo de vida saludable.

Agregó que si se quiere poner atención a la salud mental se debe empezar por los que aún no han nacido.

Desde el vientre

“La salud mental repito comienza desde el vientre de la madre, si no trabajamos la promoción y prevención de esta población, en un país que tiene una alta tasa de embarazo, sobre todo en adolescentes, tendremos una población marcada, que desde muy temprano necesitará de una atención especial para no convertirse en una carga social o en un futuro delincuente desadaptado, porque no tuvo la oportunidad de acceder a una atención especializada, tan costosa en nuestro país”, destaca Tejeda.

Señala que la atención temprana en el amplio sentido de la palabra, comprende lo biopsicosocial, es decir ver al ser humano de una forma integral.