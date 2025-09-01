Ola de calor: Viceministro de Salud Pública aconseja hidratarse, en especial a adultos mayores

Ante la ola de calor registrada en el país, el viceministro de Salud Pública, Eladio Pérez, llamó a la población a hidratarse con suficiente agua, en especial a las personas envejecientes.

Sostuvo que es importante que la población tome las medidas de precaución tras las altas temperaturas, debido a los efectos negativos que puede generar.

"Esto nos puede causar deshidratación y, por tanto, debemos mantener una hidratación adecuada en todos los pacientes", indicó.

Además, señaló que, a pesar de que cada miembro de la familia debe optar por una "buena hidratación", destacó que especialmente las personas que presentan cuadros clínicos deben asumir la hidratación con más responsabilidad.

Dentro de esta agregó a las personas con vulnerabilidades, como las que padecen enfermedades crónicas o cardiovasculares, por igual, como la hipertensión y los envejecientes.

"Ya que las personas envejecientes tienden a perder la necesidad de beber agua, o sea, la sed, tenemos que estar arriba de ellos para que de alguna manera ellos se hidraten", explicó.

Al tiempo de destacar algunas de las consecuencias de la deshidratación.

"La deshidratación no solamente afecta en términos de un calor, sino que pudiera haber desmayos, efectos en la hipertensión o incluso hasta bajar la presión", puntualizó Eladio Pérez.

El especialista y viceministro de Salud Pública, Eladio Pérez, se refirió a la ola de calor durante una intervención para la prensa en el congreso anual de comunidades epistémicas, "Epistheme", llevado a cabo en la Universidad Unibe este lunes.