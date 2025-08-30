Médicos denuncian deterioro de las instalaciones hospital Gautier

Los jefes departamentales y personal médico del Hospital Doctor Salvador B. Gautier denunciaron las condiciones de deterioro en la que opera el centro médico.

“Tenemos la imperiosa necesidad de garantizar un servicio de salud con la calidad y la dignidad que merece el pueblo dominicano. La infraestructura actual carece de condiciones mínimas, amenaza seriamente el cumplimiento de esa misión”, expresó la doctora Yicenia Brito.

Sus exigencias consisten en la corrección de deficiencias “graves” en la infraestructura intrahospitalaria; requerimiento del personal de limpieza y mantenimiento capacitado y contar con las condiciones de higiene adecuada.

“Con relación al personal, necesitamos un personal entrenado que tenga un servicio de 24 horas, sobre todo en las áreas críticas, que lamentablemente por lo bajos sueldos no tienen una permanencia de una semana o dos, y cuando se necesita su asistencia en áreas críticas lamentablemente no la tenemos porque estamos hablando que a un conserje se le paga RD$10,000 y RD$12,000 pesos mensuales”, explicó Brito.

De igual forma, solicitaron mejorar la situación de hacinamiento en el área de emergencia, condicionar internamiento y sus baños y garantizarles seguridad a los médicos que brindan servicios en el área de urgencias.

“Estas estructuras presentan daños serios a los baños, que lamentablemente no son compatibles con el tipo de población que nosotros recibimos, la mayoría pacientes geriátricos, mayores de 65 años, que pueden tener complicaciones al tener que subir muros para poder acceder, por ejemplo, a los baños”, expresó Brito.

SNS

Brito reveló que sostuvieron varias reuniones con el Servicio Nacional de Salud (SNS) en las que acordaron las mejoras de lugar, pero aún resta establecer los plazos en los que se efectuarán.

Sin embargo, indicaron que su punto de preocupación es que todo quede en acuerdos y no se cumpla lo pactado.

“Queremos que no caiga en el vacío, porque tenemos meses, meses, esperando esa respuesta. Se inició con el cumplimiento de la entrega de varios equipos, sin embrago se ha dejado, lamentablemente en el aire, el seguimiento a la atención de áreas críticas, mejoras de lo que iba a ser la construcción del hospital que por asunto de presupuesto no va a ser posible”, explicó Brito.

Manifestó que han requerido la construcción de un nuevo hospital “urgente”, debido a la antigüedad del Hospital Bienvenido Gautier, el mismo que fue construido el 24 de octubre de 1951, siendo 74 años desde su entrada en funcionamiento.

“Este es un hospital que amerita de una intervención urgente”, aseguró.

Pacientes

Reveló además que actualmente el hospital recibe entre 300 y 400 pacientes por día debido a los servicios únicos que brindan en diversas áreas, como en otorrinolaringología, cirugía plástica y más.

En tanto, el jefe de la Residencia de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Salvador B. Gautier, doctor Severo Mercedes, manifestó que se requiere de un presupuesto de al menos RD$600 millones para el remozamiento de las áreas de internamiento y emergencia y unos RD$6,000 millones para la remodelación completa del hospital.