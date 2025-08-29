Senadores analizan resolución que solicita un hemocentro en la región del Cibao

Una comisión del Senado de la República analiza una resolución que instruye a la instalación de un hemocentro para la región del Cibao, instalado en Santiago, para recolectar, procesar, almacenar y distribuir sangre y sus componentes para transfusiones médicas.

El senador Daniel Rivera, proponente de la iniciativa, aseguró que buscan garantizar paquetes globulares y plaquetas suficientes para personas que requieran el líquido en las 14 provincias de la región Norte.

Además, con la implementación de la iniciativa, se aumentaría la cantidad de donantes fijos para poder dar respuesta a los casos de emergencias en diferentes centros hospitalarios.

Dijo que la construcción y equipamiento de la obra fomentará la donación de sangre de los cibaeños, que, a su juicio, asumirán el compromiso de que pueden salvar vidas.

Solicitó a sus colegas senadores y al propio presidente Luis Abinader incluir, en el presupuesto complementario o del próximo año, una partida para hacer realidad el “sueño” de casi cuatro millones de personas.

Aseguró que la obra agilizará el proceso de transfusión de sangre para aquellas personas que la requieran sin la necesidad de solicitarla en Santo Domingo.

Insistió en la importancia de la donación de sangre de manera desprendida y frecuente para garantizar que el líquido esté disponible para las personas necesitadas, a fin de que puedan rebasar enfermedades o situaciones de emergencias que pongan en riesgo sus vidas.

“Uno de los logros destacados en la gestión de la sangre en República Dominicana ha sido la revisión de las normativas existentes para promover la donación voluntaria y altruista, el reclutamiento de donantes voluntarios”, sostuvo.

Rivera agregó que las asociaciones y clubes de donantes de sangre comunitarios juegan un papel fundamental con las tareas de motivar, reclutar y referir a personas dispuestas a donar sangre y plasma, así como interconectarlos con los servicios de sangre o centros de colectas, y para eso precisamente estamos solicitando un hemocentro regional para el Cibao, operando desde Santiago.