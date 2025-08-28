Cambios en Promese no afectaron despachos de Farmacias del Pueblo

El pasado domingo 17 de agosto, el presidente Luis Abinader realizó cambios en la dirección de varias instituciones, lo que implicó la reubicación de funcionarios, dejando algunas de esas dependencias sin nuevas designaciones de incumbentes.

Por ejemplo, el que dirigía el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez de León, pasó a ocupar la dirección del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), y tras unos días vacantes, en esa posición fue nombrada de manera provisional Andrea Cándida Difó Marte, mediante el decreto 472-25.

Difó Marte se desempeñaba como subdirectora.

Ante el cambio en la dirección de Promese, los usuarios del programa mostraron inquietud por la estabilidad y suministro de las boticas populares, como comúnmente se conocen las Farmacias del Pueblo.

Un equipo del Listín Diario visitó algunas de esas farmacias que se ubican en diversos puntos del Distrito Nacional, para constatar cómo operaban.

Se pudo percibir abastecimiento de las sucursales que se ubican en el Centro de Salud Comunitaria Doctora Evangelina Rodríguez; la de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; la que opera próximo a la Lotería Nacional y la del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Al consultar a las farmacéuticas, indicaron que la decisión presidencial no ha afectado en la operatividad de las sucursales y que “todo sigue funcionando con normalidad”.

Asimismo, indicaron que los medicamentos que más suelen escasear a causa de la demanda son los de uso más común como los antigripales; antibióticos y aquellos que no requieren de prescripción médica para su consumo.

“Sí, ellos se acaban por la demanda, porque son muchas personas que vienen a comprar, pero se suplen de nuevo”, expresó una de las farmacéuticas, quien decidió omitir su nombre por prudencia.

Las boticarias indicaron que en algunos casos cierran para poder pasar el inventario de los medicamentos.

“Del viernes al sábado estaremos cerrados por motivo de inventario”, expresó la boticaria encargada de la farmacia próximo a la Lotería Nacional.

Promese/Cal es la entidad de carácter gubernamental que ofrece medicamentos esenciales y de calidad a precios accesibles para la población.

Forma parte de la red pública de salud y desde su creación tiene como objetivo vender medicamentos a un costo mucho menor que el mercado privado.