Salud Pública relanza campaña “Ganémosle al dengue”

El Ministerio de Salud Pública relanzó este martes a nivel nacional la campaña “Ganémosle al dengue”, bajo el lema “Elimina, limpia y tapa” como parte de la política preventiva de esta enfermedad causada por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Epidemiología, entre las semanas epidemiológicas 1 y 32 de este año se han notificado 171 casos confirmados.

La entidad señaló, además, que en la semana 32 solo se confirmó un caso de dengue, mostrando una tendencia baja en las últimas cuatro semanas.

Al encabezar el acto de relanzamiento de la campaña, el ministro de Salud, Víctor Atallah, indicó que esta vez la campaña será orientada en la educación y el control de criaderos de mosquitos.

Señaló, además, que se continuarán desarrollando jornadas educativas, operativos comunitarios de eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, descacharrización, distribución de materiales informativos y entrega de abate (larvicida) y orientaciones a la población, con el objetivo de mantener la enfermedad bajo control.

La campaña se complementará del Plan Nacional para la Prevención y Control del Dengue, elaborado con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

También de la estrategia “Familia Anti-Dengue”, desarrollada en coordinación con el Ministerio de Educación y la OPS, que capacitará a estudiantes y docentes para fortalecer las medidas preventivas.

El doctor Atallah, afirmó que los logros alcanzados en la lucha contra el dengue son fruto del trabajo coordinado con las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), así como de la participación activa de las comunidades.

"Hemos demostrado que la prevención funciona, el país hoy muestra cifras alentadoras que reflejan la entrega de nuestro personal y el compromiso de proteger la salud del pueblo dominicano. Ahora vamos a redoblar los esfuerzos para sostener y ampliar este éxito, sigamos ganándole la batalla al dengue”, manifestó Atallah.

A su vez, el director ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, manifestó que se suma a estas acciones con el fin de trabajar a favor del bienestar de los ciudadanos.

Atallah resaltó que el país fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su manejo contra el dengue, especialmente en 2024, calificando al país como líder regional en el control de la enfermedad.

El acto de relanzamiento de la campaña fue realizado en el Polideportivo Las Caobas en Santo Domingo Oeste.

Estuvieron presentes la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Ancell Shecker; el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Edisson Feliz Feliz, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alba María Ropero Álvarez.