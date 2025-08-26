SNS responde a enfermeras: Dice ha cumplido acuerdos y que reclamos actuales son nuevas demandas

El Servicio Nacional de Salud (SNS) indicó este martes que todos los acuerdos salariales alcanzados con el personal de salud han sido ejecutados en su totalidad, en beneficio de los profesionales de enfermería.

“El SNS ha respetado y aplicado al 100 % los compromisos asumidos con el personal asistencial. Las peticiones que hoy se plantean no forman parte de lo acordado inicialmente, sino que corresponden a nuevas solicitudes que requieren un proceso de análisis distinto”, apuntó la entidad en un comunicado.

El SNS dijo que durante el presente año se aplicaron dos incrementos salariales, un 10 % en enero y otro en julio, y que tienen pendiente completar con 5% en enero del 2026.

La institución dijo que se mantiene en la disposición de diálogo abierto y permanente con las organizaciones de enfermería, a fin de evaluar las propuestas adicionales y encontrar soluciones que sean viables desde el punto de vista legal y presupuestario.

"La actual gestión de Gobierno ha hecho importantes esfuerzos financieros para dignificar la labor del personal de salud, con mejoras salariales, incentivos y condiciones laborales más justas, siempre bajo los principios de equidad y sostenibilidad", señala un comunicado de prensa.