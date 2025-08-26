Las enfermeras paran sus labores en demanda de que el Gobierno cumpla con acuerdos firmados

En demanda de respuestas a sus exigencias de pensiones a escala de 100 % de su salario, nombramientos, pagos de incentivos y la reclasificación, gremios de enfermería paralizaron este martes sus servicios a nivel nacional, como lo habían anunciado en días anteriores.

El paro de labores inició este martes a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 de la mañana del miércoles.

Durante la protesta, las enfermeras se mantuvieron en la parte frontal de los principales hospitales del Gran Santo Domingo, mientras vociferaban frases acordes a sus exigencias.

"Ya no queremos hablar con Mario Lama, queremos hablar con el presidente"; "Cambio de designación"; "Señor presidente, que se firmen los acuerdo ya"... expresaron las enfermeras del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae) que trabajan en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina.

Enfermeros protestaron en la Maternidad San Lorenzo de Los Minas por mejores condicones laboralesLeonel Matos

“Y nos da mucha pena porque cómo es que nosotras, enfermeras y enfermeros, que nos hemos sentado en la mesa de las negociaciones por más de dos años, hoy no están siendo cumplidos esos acuerdos de noviembre 2024", expresó Berta de la Cruz, presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) en el Hospital Salvador B. Gautier.

Enfermeras protestando en el Hospital Salvador B. GautierLeonel Matos

Además, advirtieron que las jornadas de lucha seguirán hasta donde las autoridades decidan.

Mientras tanto, continúan brindando sus servicios solo en las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), diálisis y emergencia.

Pacientes

Al consultar a familiares de pacientes internos en el Hospital Infantil Doctor José Manuel Rodríguez Jiménez (Santo Socorro), en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina y del Hospital Salvador B. Gautier, manifestaron que "todos tienen derecho a reclamar sus derechos".

Además, aseguraron que no tienen quejas del personal de salud.

Pacientes del Hospital Doctor Salvador B. GautierLeonel Matos

"Yo entré a ver a mi esposo ahora y vi que hay enfermeras que no lo dejan solo", expresó Altagracia Méndez, quien visitaba a su esposo que se encuentra en UCI.

La protesta es respaldada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación de Enfermería del Antiguo IDSS (Adeidss), el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased).