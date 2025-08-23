Gremios de salud convocan a paro por retraso en el pago de salarios e incentivos

La Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud), integrada por diferentes gremios del sector, reiteró el llamado a paro nacional para este martes, debido al incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno dominicano.

La secretaria general de Conasalud, Rafaela Figuereo Vargas, informó que demandan el cumplimiento de incentivos por tiempo en servicio y por distancia; una pensión digna del 100 % para el personal de salud y un aumento a las pensiones actuales.

También exigen el pago inmediato del aumento salarial del 10 % a todo el personal que todavía no lo ha recibido, incluyendo a los encargados y a los hospitales de autogestión, así como el nombramiento del personal necesario y el remozamiento de los hospitales y el suministro oportuno de insumos esenciales.

Unidad de Atención Primaria

Figuereo resaltó la necesidad de que el Gobierno dominicano inicie la atención primaria como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud.

“Las UNAP (Unidades de Atención Primaria) juegan un papel de consulta y orientación, pero lo que tiene que ver con la atención primaria a nivel nacional no ha entrado”, explicó.

Explicó que la Unidad de Atención Primaria (UNAP) es necesaria porque juega el papel de medicina preventiva, no de medicina curativa.

Régimen Contributivo Subsidiado

De igual forma, indicó que se requiere la entrada en funcionamiento del Régimen Contributivo Subsidiado, que es el seguro de salud que dará protección a los trabajadores informales o de cuenta propia.

Manifestó que, a pesar de que la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) fue aprobada hace 21 años, este régimen nunca se ha aplicado.

“El Régimen Contributivo Subsidiado es el de la economía informal, el que genera dinero a diario, para las dueñas de salones, modistas, los que andan vendiendo en la calle. Esa gente tiene que pagar una clínica privada cuando va a buscar un servicio con dinero en cantidad”, explicó Figuereo Vargas.

La Ley de Seguridad Social 87-01 establece tres mecanismos que conforman el seguro de salud, de pensiones y de protección para los trabajadores formales e informales del país: el Régimen Contributivo para los empleados formales; el Régimen Subsidiado, para las personas desempleadas (que lo paga el Estado); y el Régimen Contributivo Subsidiado, para los trabajadores informales, quienes harían un aporte y recibirían la otra parte del Gobierno.

Sin embargo, desde hace más de 15 años, los regímenes Contributivo y Subsidiado son los únicos que están operando.

Conasalud está conformada por la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-Casc); la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen); la Agrupación de Enfermeras Graduadas del SNS (Aegidss-SNS); la Asociación de Enfermeras Pensionadas y Jubiladas (Asodepyj); el Colegio Dominicano de Bioanalistas (Codobio); la Asociación de Psicólogos de la Salud (Asopsalud) y la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD), entre otras.

Las informaciones fueron ofrecidas en un diálogo con la prensa en la sede de la Coordinadora Nacional de la Salud.