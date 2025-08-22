Reportan 30 muertes infantiles en la última semana y 100 maternas en lo que va del año

Desde el 3 al 9 de agosto del presente año, el país reportó treinta muertes infantiles, acumulando un total de 1,073 en lo que va del año 2025.

El Ministerio de Salud Pública define la mortalidad infantil como las muertes en niños menores de un año de edad.

El término abarca la mortalidad neonatal, que va desde cero a veintisiete días de edad; y la mortalidad postneonatal, que es desde los 28 días a un año de nacido.

Muertes maternas

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana 32, también notificó un acumulado de 100 muertes maternas en lo que va del año.

El 52% correspondió a dominicanas y el 48% a mujeres de origen haitiano.

La cantidad de casos concentrados por provincias fue de un 48% en Santiago; Santo Domingo reportó un 19% y La Altagracia, un 13%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la muerte materna como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, en el parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo.

Resalta que la causa lo determina la duración y/o el lugar del embarazo, o cualquier otra relacionada con el mismo o que lo agrave, pero no por motivos accidentales o incidentales.

Según la OMS, se estima que una mujer muere cada dos minutos por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.

Sus reportes, en 2023, indican que aproximadamente 260,000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo y el parto, con el 92% de estas muertes ocurriendo en países de ingresos bajos y medianos bajos.