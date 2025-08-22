Hospital reconoce trayectoria del doctor Castaños Guzmán

El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) celebró el jueves 14 de agosto el Día del Médico, durante un acto en el que reconoció los aportes y trayectoria del doctor Julio Amado Castaños Guzmán, así como la entrega y compromiso de otros especialistas del centro.

La actividad contó también con la presencia del ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah y estuvo encabezado por el presidente del Patronato del HGPS, doctor Castaños Guzmán, y el director médico del centro, doctor Nepomuceno Mejía, junto a los miembros del patronato.

Durante la jornada se reconoció la labor de 20 médicos destacados bajo dos galardones: renglón desempeño, otorgado a quienes han demostrado resultados sobresalientes y un compromiso ejemplar en la mejora continua de los servicios de salud; y, el otro, en el renglón trayectoria, que rindió homenaje a profesionales con una carrera médica ejemplar y un legado de inspiración para las futuras generaciones.

Un momento altamente significativo fue la entrega del reconocimiento honorífico a la trayectoria médica y la gestión institucional hospitalaria al doctor Julio Amado Castaños Guzmán, por su visión, liderazgo y compromiso inquebrantable en el fortalecimiento, crecimiento e innovación del hospital.

“Este acto es un recordatorio de que la medicina no solo se ejerce con conocimiento, sino también con pasión, ética y humanidad”, expresó Mejía.

En un documento de prensa, el centro destaca que la ceremonia reafirmó el compromiso del HGPS con la excelencia, la formación continua y el reconocimiento a quienes, con su vocación y servicio, transforman vidas y contribuyen al desarrollo del sistema sanitario nacional.