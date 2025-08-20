Enfermeras anuncian paro nacional para el 26 de agosto

Diferentes asociaciones que agrupan a profesionales y auxiliares de enfermería anunciaron este martes paro de labores a nivel nacional para el próximo 26 de agosto, tras realizar ayer una huelga de ocho horas en centros del Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased), entre otros gremios, demandaron la aplicación del incentivo al tiempo en servicio y el cambio de asignación o de plazas por niveles.

Asimismo, exigieron el nombramiento de personal auxiliar y bachiller técnico de enfermería y de las enfermeras contratadas en pandemia.

“El director Mario Lama no quiere nombran personal técnico y auxiliar, no sé por qué motivo, cuando toda la vida han nombrado de este personal, y profesional también”, expresó el secretario general de la Asociación Dominicana de Enfermería del Antiguo IDSS (Adeidss), Jesús Frías.

De igual forma, denunció la posible cancelación de unas 1,700 enfermeras que prestaron sus servicios en la pandemia del Covid-19 por parte de las autoridades de salud y que fueron suspendidas y hasta la fecha no han sido repuestas.

“Las enfermeras contratadas por el Ministerio de Salud Pública, como ellos le pusieron “jornaleras”, después que se comieron el Covid y la vacuna hoy la quieren desvincular. Ayer fueron heroínas, hoy son mercenarias, Las quieren desvincular sin nada a cambio”, expresó Frías.

A la protesta llevada a cabo desde las 10:00 de la mañana de este martes, y prolongada por ocho horas, se unieron las enfermeras de los diferentes hospitales ubicados en todos los municipios que conforman del Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Al unísono de frases como “Esta lucha va a llegar, al Palacio Nacional”, “no es una limosna que estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos exigiendo” y “Señor presidente, yo se lo decía, que Mario Lama, no le convenía”, acompañados de carteles prosiguió la huelga de las enfermeras.