Al menos 20,000 nuevos médicos están desempleados, denuncia el CMD

El Colegio Médico Dominicano (CMD) reveló este martes que alrededor de 20,000 nuevos médicos están desempleados de los más de 50,000 suscritos al gremio.

Así lo manifestó el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, en un acto conmemorativo por la semana de aniversario del gremio.

"Son médicos fundamentalmente joven, egresados de las escuelas de residencias médicas y muchos médicos generales", dijo.

También señaló que un número considerable de médicos fueron pensionados con salarios indignos.

En medio de la ceremonia, la Junta Directiva Nacional del gremio depositó una ofrenda floral en memoria de los médicos víctimas mortales en la pandemia del Covid-19 y en la tragedia de la discoteca Jet Set, ocurrida el pasado 8 de abril de este año.

Suero manifestó que más de cien galenos fallecieron en la pandemia.