Impulsarán cambios en el sistema de salud en foro internacional

El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) y la firma gestora de activos en salud INTEGRA celebrarán la segunda edición del Foro de Calidad y Seguridad Internacional en Salud, un espacio diseñado para repensar el modelo actual y avanzar hacia un sistema más humano, seguro y sostenible.

Bajo el lema “Revolución en Salud: Bases para la transformación del sector”, el evento reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para analizar los retos que enfrenta el sector salud y proponer soluciones concretas centradas en el bienestar del paciente.

“Transformar la salud es una necesidad urgente que no se logra con soluciones aisladas, sino con una visión compartida que integre calidad, innovación y compromiso institucional, todo esto alrededor de lo más importante: el paciente. Esa es la conversación que promovemos desde este foro”, expresó el doctor Gastón Gabin, director general de CEMDOE y CEO de INTEGRA.

Entre los participantes figuran instituciones de prestigio internacional, como el Hospital Israelita Albert Einstein (Brasil), la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia) y la Clínica Alemana de Santiago (Chile), todas acreditadas por la Joint Commission International (JCI) y reconocidas por su excelencia clínica, innovación tecnológica y compromiso con la seguridad del paciente.

El foro abordará temas esenciales para la transformación del sistema de salud, incluyendo la cultura del cuidado, que destaca al talento humano como pilar de la experiencia del paciente, a través de la formación continua, el empoderamiento de los equipos y el liderazgo colaborativo, señalan las entidades en un documento de prensa.

También se enfocará, agregan, en la transformación digital, con énfasis en el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y soluciones tecnológicas que modernizan la atención médica y amplían el acceso a servicios personalizados y eficientes.

Además, se promoverá una cultura de innovación permanente, orientada a superar los estándares tradicionales mediante la revisión crítica de procesos, la adopción de tecnologías emergentes y el fortalecimiento institucional con enfoque en seguridad y calidad.

Se resaltará la importancia de la excelencia en el manejo de condiciones críticas, mediante la estandarización e innovación en procesos clínicos que aseguren una atención oportuna y segura.

El foro se consolida como una plataforma estratégica para el diálogo, la colaboración y el liderazgo, con el objetivo de elevar los estándares de atención y fortalecer la seguridad del paciente en la República Dominicana.