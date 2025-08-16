El cáncer y las cardiovasculares ocupan el mayor gasto en salud en adultos mayores en RD

El cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las metabólicas como la diabetes representan el principal gasto en salud de las personas mayores de 65 años en República Dominicana, según se establece en una investigación realizada por el Seguro Nacional de Salud (Senasa), dada a conocer este viernes con motivo del 23 aniversario de la ARS pública.

El estudio detalla además que, en 2024, el 8.3% de la población dominicana tenía 65 años o más, representando el 14% de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) y que más del 70% de esta población está cubierta por Senasa, que afilia a más de 1.2 millones de adultos mayores, equivalentes al 17% de su padrón.

El informe revela que el 94% del gasto autorizado por Senasa para esta población de adultos mayores se concentró en 13 grupos de enfermedades del CIE-10, encabezados por el cáncer (RD$12.2 mil millones); enfermedades cardiovasculares (RD$9.9 mil millones), y endocrinas y metabólicas como la diabetes con (RD$6.4 mil millones).

Destaca que se observó una alta concentración del gasto en clínicas privadas (25%), proveedores farmacéuticos (15%) y centros especializados de alto costo (13%).

El informe técnico: “Vivir Mejor en Tiempos de Cambios: La Realidad del Adulto Mayor en el Aseguramiento en Senasa en el período 2020–2024”, constituye una investigación que ofrece datos inéditos sobre el envejecimiento poblacional en República Dominicana y sus implicaciones para el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, destacó el director ejecutivo de la ARS, doctor Santiago Hazim.

Régimen subsidiado

Detalla el estudio que el 68% de los adultos mayores afiliados a SeNaSa pertenece al Régimen Subsidiado, lo que evidencia la importancia del financiamiento público para garantizar atención médica oportuna y de calidad a este segmento poblacional.

Los datos muestran que la mayoría de los adultos mayores se concentran entre 65 y 74 años, lo que abre la oportunidad para reforzar programas preventivos y detección temprana de enfermedades crónicas.

Indica además, que el crecimiento del grupo de 85 años o más, demanda más servicios de alto costo y atención geriátrica especializada.

El estudio

La investigación, se detalla, fue desarrollada por un equipo multidisciplinario de profesionales de salud, análisis actuarial, comunicación y gestión de riesgos, y fue difundida a los medios de comunicación como parte de las acciones conmemorativas del aniversario institucional.

“Para Senasa, este informe es una hoja de ruta que permitirá fortalecer la red de atención, garantizar equidad territorial y asegurar la sostenibilidad del sistema, en coherencia con la visión gubernamental de proteger a todos los ciudadanos a lo largo de su ciclo de vida”, dijo Hazim, al agregar que estos datos confirman que las acciones del Gobierno van por buen camino, pero que siempre se puede mejorar.

Durante un encuentro interno, el director ejecutivo de Senasa, doctor Santiago Hazim, resaltó que la institución no solo asegura el acceso a servicios médicos, sino que también lidera investigaciones para mejorar la toma de decisiones.

“Nuestra gestión se ha caracterizado por integrar la investigación como herramienta estratégica. Cuidamos el presente y aportamos al futuro”, afirmó.

Hazim subrayó que los hallazgos respaldan las acciones del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en materia de salud y protección social.

“Siempre se puede mejorar, y esta herramienta sirve para hacer los ajustes necesarios y seguir elevando la calidad de vida de todos los dominicanos durante esta etapa de la vida”, agregó.