SNS asegura ha cumplido todos los acuerdos salariales con el personal

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, dejó claro este martes que la institución ha honrado al pie de la letra cada uno de los compromisos salariales pactados con el personal asistencial.

Dijo que se ha aplicado el 100 % de los aumentos dispuestos por el Gobierno, incluyendo a los profesionales de enfermería.

El funcionario enfatizó que las demandas que hoy motivan protestas frente a la sede del SNS no forman parte del acuerdo original, ya que se refieren a nuevas solicitudes, que no estaban contempladas en el pacto inicial.

“El SNS ha cumplido de manera rigurosa lo acordado; sin embargo, reconocemos que hay situaciones vigentes que requieren un análisis adicional. Estamos evaluando, siempre abiertos al diálogo y a encontrar soluciones por las vías institucionales”, manifestó Lama.

El director del SNS recordó que, en los últimos años, el Gobierno ha destinado importantes recursos para mejorar las condiciones laborales del personal de salud en todas las áreas, bajo criterios de sostenibilidad, equidad y respeto a la labor que desempeñan los profesionales del sector.

Enfermeras protestan

Mientras, con sus uniformes y cofia de color blanco, enfermeras protestaron desde las 10:30 de la mañana del martes con carteles en manos frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS), en busca de que el Gobierno cumpla con lo acordado en noviembre de 2024.

Las profesionales exigen un aumento salarial de un 25%, que, según indicaron, este incremento sería realizado de manera escalonada: un 10% en enero de 2025 y un segundo el 10 de julio de este mismo año.

Mientras vociferaban "ábrannos la puerta, pa' que nos reciban; somos enfermeras y salvamos vidas" y otras frases frente a la sede del SNS, también reclamaron la nivelación salarial de los directivos del departamento de enfermería y supervisores.

Además de pensiones dignas al 100%, nombramientos por déficit de personal, incentivo fronterizo y no fronterizo y las reclasificaciones. De estas últimas piden que sean realizadas, unas mil para este año, y mil para el 2026.

"En 2024 dieron las pensiones por decreto, pero fueron derogadas por irregularidades y todavía estamos esperando que el señor presidente firme esas pensiones", expresó Berta Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf).

Asimismo, externaron su preocupación por el supuesto deterioro de los hospitales públicos y la falta de equipos, medicamentos, insumos y personal sanitario.

Cruz advirtió que si no reciben respuestas por parte de las autoridades, llegarán "hasta las últimas consecuencias". Aunque hasta el momento están abiertas al diálogo.

"Ya está bueno, que se hagan los acuerdos del 2024", expresó.