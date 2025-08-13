Desmienten denuncias de privatización de la Ciudad Sanitaria

El presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, respondió en la mañana del martes a las denuncias realizadas por organizaciones barriales, personal sanitario y entidades políticas sobre la supuesta privatización, descuido y no terminación del centro.

“He escuchado con disgusto y estupor algunas voces, asegurando, sin pruebas ni evidencias, que la Ciudad Sanitaria será y está “privatizada”. Una afirmación burda y falaz. No sé con cual intención se esparce esta mentira”, expresó Puello.

Mejoras del entorno

Con relación a la “arrabalización” de la periferia del centro hospitalario, Puello informó que buscarán mejorarlo en un trabajo conjunto con el departamento de Embellecimiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesset).

Desde hace semanas han denunciado la presencia de vendedores ambulantes en el entorno; motocicletas; funcionamiento de talleres en las aceras; vertederos improvisados, desorganización en el tráfico e inseguridad. Además, de maleza y aguas negras aposadas.

Privatización

Con relación a la privatización, indicó que más del 98% de los pacientes que se atienden en la Ciudad Sanitaria proceden del Régimen Subsidiado y el resto Plan Básico de salud, de las ARS privadas.

Además informó que un número visible pertenece a pacientes sin cobertura, que al ser indigentes “no se le pasan facturas”.

“Nunca he recibido indicación alguna de nuestros gobiernos sobre la tan mencionada privatización. Lo cierto es que vamos a buen ritmo. La ciudad sanitaria es muy compleja, con equipos modernos que requieren de excelentes profesionales. Y la medicina con altos resultados y buen servicio es costosa”, expresó.

Estructuras hospitalarias

En cuanto a las estructuras hospitalarias, aseguró que solamente falta por terminar la parte clínica/quirúrgica del hospital y se estima que será entregada para los meses de septiembre- noviembre.

Además aseguró que los hospitales de la ciudad sanitaria, como el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja) y el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), las áreas de gastroenterología y consulta externa están operando.

Resaltó que Cecanot se remodelará próximamente, y el área de anatomía patológica ya está terminada y en espera del personal sanitario que prestará el servicio.

SNS asegura que Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar se encuentra en óptimas condiciones Lea también

“Los hospitales son como los niños: nacen, crecen, se desarrollan y se van haciendo adultos poco a poco. Y sus necesidades de expansión y modernización se imponen de acuerdo a la demando, siempre creciente, de asistencia”, expresó Puello.

“Es obvio que necesitaremos recursos para todo ello. La práctica médica no puede detenerse y su renovación constante es obligatoria e ineludible”, concluyó Puello.

CMD algunas mejoras

En torno al complejo hospitalario, el Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó que hay lugares y espacios qué mejorar y terminar de construirse, en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, como el área clínico quirúrgico y la de cuidados intensivos.

“Es un problema de miles de millones de pesos que hay que buscar para concluir con esa Ciudad Sanitaria, por eso es que nosotros planteábamos en un principio que esa gran estructura debería darle los servicios gratuitos a la población (…) y se ha mantenido así”, expresó.

Sobre los supuestos avances alcanzados en el sector salud en los últimos cinco años señalados por el presidente Luis Abinader el pasado lunes, dijo el presidente del gremio, doctor Waldo Ariel Suero, afirmó que hubo mejoras en el área sanitaria, como la reestructuración de hospitales, pero también resaltó la falta de remozamiento de otros.

Con relación a la mortalidad infantil, el titular del CMD afirmó que si hubo una incremento en los casos en los meses julio y agosto, a diferencia del primer semestre que marcó disminución en las cifras.

Por lo que, precisó oportuno esperar que el año concluya para comprobar si hubo o no una baja de las muertes infantiles.

“En los primeros seis meses si hubo una disminución, pero fíjese como se dispara ahora la mortalidad en estos últimos dos meses, por eso es necesario esperar que se complete el año”, expresó Suero.

De igual forma, expresó que la Ley 87-01 de la Seguridad Social requiere de una modificación, en la que se le retire el “carácter empresarial” que actualmente tiene.

“Hay que quitarle las ganancias a las aseguradoras de fondos de pensiones, como las AFP; reconfigurar el consejo nacional”,

Asimismo, aprovechó la oportunidad para denunciar la cantidad de desempleo de médicos jóvenes, además de médicos generales y especialistas.

Suero, además, externó que precisan de un aumento salarial para los médicos pensionados.