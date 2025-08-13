Pediatría llama a completar esquemas de vacunación

La Sociedad Dominicana de Pediatría (SDP) manifestó su categórico apoyo al cumplimiento del esquema nacional de vacunación, calificándolo como una estrategia fundamental para la protección de la vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el país.

La directiva para el período 2025-2027, presidida por el doctor Reynaldo Jiménez Quezada, reafirmó su compromiso con la vacunación como una herramienta esencial de la salud pública.

Hizo un llamado urgente a los padres, madres y cuidadores para que revisen las tarjetas de vacunación de sus hijos y acudan a los centros de salud para completar sus esquemas pendientes.

La entidad profesional, que agrupa a los especialistas en la salud de la infancia y adolescencia, destacó que vacunar es una de las formas más seguras y efectivas para proteger la salud de los menores.

En un comunicado de prensa, señala que los niños desde su nacimiento son vulnerables a enfermedades infecciosas que podrían desencadenar complicaciones graves, discapacidad e incluso la muerte.

La SDP recordó que las vacunas han sido clave para salvar millones de vidas anualmente y para controlar o erradicar enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la rubéola, la tos ferina y la difteria.

Razones clave

La Sociedad presentó varias razones clave para la vacunación, entre las que cita la protección individual, ya que las vacunas ayudan al sistema inmunológico a crear defensas contra enfermedades peligrosas sin necesidad de padecer la enfermedad.

Otra de las razones señalada, es la protección colectiva, al señalar que cuando la mayoría de la población infantil está vacunada, se frena la propagación de enfermedades, lo que protege también a aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas.

También, la prevención de brotes, al advertir que las bajas tasas de vacunación puede facilitar el resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas.

Otros beneficios que destaca la Sociedad de Pediatría es la seguridad comprobada, al enfatizar que las vacunas son seguras y sometidas a rigurosos controles científicos antes de su aprobación, además de ser monitoreadas de forma permanente.

Destacó también su beneficio a largo plazo, ya que un niño vacunado hoy se convertirá en un adulto más sano en el futuro.

La Sociedad Dominicana de Pediatría hizo un llamado urgente a los padres, madres y cuidadores para que revisen las tarjetas de vacunación de sus hijos y acudan a los centros de salud para completar sus esquemas pendientes.

"Es un acto de amor, protección y responsabilidad", concluye el comunicado.

Casos de difteria y tosferina se incrementan en RD Lea también