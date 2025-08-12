Salud Pública solicitó autopsia para aclarar fallecimiento de mujer que presentó gastroenteritis

El Ministerio de Salud Pública informó que tras la muerte de una mujer de 61 años en un centro de salud privado, solicitó la realización de una autopsia con el fin de esclarecer con precisión las causas del deceso.

La entidad indicó que hasta el momento no existe evidencia que confirme que la dama falleció a causa de una bacteria conocida como Flesh Eating Bacteria o bacteria carnívora, como ha circulado en redes sociales.

Asimismo, indicó que la mujer fue referida desde otro centro de salud tras presentar un cuadro de deshidratación aguda secundaria a una gastroenteritis. De acuerdo con el informe médico inicial, se trató de un cuadro infeccioso abdominal de origen desconocido.

“Hasta el momento, ni el equipo médico tratante ni el equipo técnico del Ministerio de Salud han determinado que se trate de la bacteria mencionada en los rumores”, indicó el MSP a través de un comunicado.

Según la información preliminar, la señora había acudido junto a otras personas a varios establecimientos de comida y posteriormente presentó síntomas de vómito y diarrea. Dos personas de ese grupo manifestaron un cuadro de gastroenteritis; sin embargo, no acudieron a ningún centro médico, fueron tratados de manera ambulatoria y presentaron mejoría.

El Viceministerio de Gestión de Riesgos, junto a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), con la participación de las áreas de Salud Ambiental, Epidemiología, Calidad y la Dirección Provincial de Salud correspondiente, realizó un levantamiento en los establecimientos visitados por la paciente, se tomaron muestras de superficies y alimentos, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano de la Digemaps, para su análisis.

Ante esto, manifestaron que durante el levantamiento, se entrevistó a los responsables de los establecimientos para conocer el proceso de preparación de los alimentos y validar el cumplimiento de los estándares de calidad, asimismo, se verificaron las condiciones de higiene del lugar.

El Ministerio de Salud indicó que se han aplicado todos los protocolos correspondientes y que se trabaja de manera coordinada para identificar la causa del cuadro, los resultados de las pruebas serán informados tan pronto estén disponibles.