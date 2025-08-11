Incort preocupa baja tasa de donación de órganos

El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), doctor José Juan Castillos, reveló que existe una amplia lista de pacientes que esperan por un trasplante de órgano en el país.

Un 2.4% de donaciones por millón de habitantes es el mayor alcance que ha tenido el país.

Castillos informó que actualmente 500 personas esperan por un trasplante de riñón; de hígado y que, de corazón solo se han realizado tres.

Además, resaltó que se realizan menos trasplantes de hígado debido a que la seguridad social no da cobertura a este tipo de operaciones, y las que se han realizado han sido con el aporte presupuestario del Hospital General de la Plaza de la Salud.

El galeno también reveló que un donante puede llegar a salvar hasta ocho vidas.

"Las donaciones en República Dominicana siempre han sido muy pocas; precisamente la misión del Incort es aumentar la cultura de donación y trasplante y todo lo que hacemos es en pos de eso", expresó Castillos.

Castillos manifestó que para incentivar la donación de órganos han recurrido a las alianzas estratégicas interinstitucionales.

Además, indicó que en la pasada semana establecieron un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para orientar y crear conciencia sobre el tema en las nuevas generaciones.

Negativa familiar

El director del Incort también manifestó que la negativa familiar —que es la negación de los familiares a donar los órganos de su ser querido fallecido— supera el 70 %.

Indicó que esto se debe a tabúes, leyendas urbanas, además de la falta de cultura y de creencias populares.

Castillos resaltó que el Incort maneja un presupuesto anual de 60 millones de pesos, el mismo que no alcanza para crear políticas públicas que permitan crear una cultura de donación.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Castillos previo a la celebración de una eucaristía con motivo del 27 aniversario de la promulgación de la Ley No. 329-98.

Ley que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos en el país.