Buscan resurgir del hospital Los Billeteros

Al menos 500 pacientes diarios recibe el Hospital Doctor Félix María Goico, aunque cuenta con los servicios y atenciones para recibir mil más todos los días.

Debido a esto, la dirección administrativa del centro médico, comúnmente conocido como Hospital de Los Billeteros, ubicado en el sector Villa Consuelo, del Distrito Nacional, abrió una convocatoria en la que invita a la ciudadanía a demandar los servicios que ofrecen.

El hospital de segundo nivel perteneciente a la Red Pública del Servicio Nacional de Salud (SNS) cuenta con todas las especialidades y servicios propios de su categoría, entre ellas medicina general, ginecología, obstetricia, medicina familiar, pediatría, psicología, psiquiatría, neumología, cirugía vascular, cardiología, otorrinolaringología, cirugía plástica, medicina interna, odontología, intensivistas, geriatría, endocrinología, hematología y ortopedia.

Francina Sánchez, directora del centro hospitalario, manifestó que han implementado tres tandas de consultas hasta las 6:00 de la tarde. “Nosotros estamos aquí para que los casos que nosotros podemos como segundo nivel resolverlo, no tengan que llegar a los hospitales de tercer nivel que están más llenos que nosotros. Las emergencias de los hospitales de tercer nivel están muy llenos, con una cola de espera, y nosotros como segundo nivel tratamos de que todo lo que llegue aquí podamos resolverlo y no tengan que llegar a un tercer nivel”, manifestó Sánchez.

La especialista también indicó que el hospital se encuentra en un proceso de remozamiento. Dos pisos están en remodelación y se estima que antes de culminar el año en curso se estará aperturando en su totalidad.

La remodelación incluye un nivel de hospitalización de diez salas, tres son habitaciones privadas y siete normales, que constarán de por lo menos tres camas cada una. Esas camas serán utilizadas para pacientes en estado crítico y cuidado intermedio.

Además, manifestó que tienen un quinto piso que será utilizado para internamiento,

Durante un recorrido por las instalaciones del centro, este diario pudo constatar que tiene un sala de ginecología y obstetricia con cinco camas y; una sala de pre y pos quirúrgico de cinco camas también. De igual forma, cuentan con una sala de gastroenterología, donde se realizan endoscopias y colonoscopias,

Sánchez indicó además que el centro cuenta con una unidad de hemodiálisis, y prontamente contarán con una unidad de diálisis peritoneal.

historia del hospital

El Hospital Doctor Félix María Goico anteriormente pertenecía al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), más luego pasó a formar parte de la Red Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que actualmente se rige por sus normativas. Este centro médico es conocido popularmente como “El hospital de Los Billeteros”.