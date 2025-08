Psicólogos y enfermeras se paralizan en hospital Cabral y Báez de Santiago

Psicólogos, bioanalistas, enfermeras y técnicos del Hospital José María Cabral y Báez en Santiago suspendieron sus labores este martes en protesta por el incumplimiento de demandas salariales y beneficios prometidos por el gobierno desde 2022.

Entre los reclamos destacan aumentos del 25% escalonado, incentivos por antigüedad y mejoras para jubilados del sector salud.

El paro afectó las consultas médicas programadas, dejando a decenas de pacientes sin atención. La movilización se concentró en las instalaciones del hospital, donde los trabajadores portaron pancartas y exigieron diálogo urgente con las autoridades.

Apolinar Rivas Genao (Asociación de Psicólogos): “Llevamos dos años esperando el cumplimiento de acuerdos. Hoy nos vemos obligados a paralizar servicios para que nos escuchen”, manifestó.

Víctor Castillo, portavoz, dijo que las autoridades había prometido un aumento salarial del 25% de forma progresiva, pero ni siquiera ha iniciado. Los jubilados también están en el abandono”

En 2022, el gobierno había pactado revisar salarios y beneficios, pero los trabajadores denuncian que solo recibieron promesas sin acciones concretas.

Aunque el hospital mantuvo servicios de emergencia, las consultas externas y pruebas diagnósticas fueron suspendidas. Pacientes criticaron la falta de aviso previo: “Llegué a las 7 AM y me dijeron que no habría consultas”*, relató Confesora Polanco, una de las afectadas por el paro.

Personal de salud paraliza servicios en hospital de Santiago por supuesto incumplimiento de salarios Lea también

Extenderían medida

Las autoridades hospitalarias no emitieron un comunicado oficial, pero fuentes confirmaron que gestionan una reunión con el Ministerio de Salud para resolver el conflicto. Mientras, los manifestantes advirtieron que extenderán medidas si no hay respuestas en 48 horas.

Incumplimiento de promesa

Ayer también el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) denunció en la Capital el incumplimiento del Gobierno con los acuerdos de mejoras salariales logrados el pasado año.

Manifestaron a la periodista Lizbeth Chalas que acordaron un aumento salarial de un 25% de la parte operativa y la nivelación de sueldos para los supervisores. “ (…) Entonces no han querido aplicarlo, se han inventado cosas que nosotros no hemos pactado”, aseguró la presidente del Codopenf, Berta de la Cruz.

Asimismo, externaron su preocupación por el supuesto deterioro de los hospitales públicos y la falta de equipos, medicamentos, insumos y personal sanitario.

“Vayan a los hospitales, que un tomógrafo que cuesta millones de pesos está infuncional; que tenemos cualquier equipo y no se le da mantenimiento. Debe de haber un departamento de mantenimiento”, expresó de la Cruz.

También manifestaron que en la manipulación de equipos médicos se contrata personal no calificado

ni capacitado.

"Hay concurso de oposición; si usted hizo política, yo no me opongo; si usted tiene la capacidad, vaya a un concurso y el que gane, entonces el país lo admitirá", manifestó.

Con relación al déficit del personal de enfermería en el país señalado, manifestaron que al menos 5,000 profesionales de esta área se requieren para brindar mejor servicio a los pacientes.

De igual forma, demandaron la aprobación de 1000 reclasificaciones para este año por exequátur emitido, los incentivos para el personal fronterizo y no fronterizo, las pensiones 2024 pendientes por decreto y los nombramientos de nuevas enfermeras.

De la Cruz aseguró que hasta el momento han cumplido con la parte de lo acordado con el Gabinete de Salud, Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), pero que estos todavía no.

Además reveló que actualmente, el país cuenta con 28,000 enfermeras y enfermeros, y devengan un sueldo base de RD$45,300 pesos.

Alrededor de 20 enfermeras fueron reunidas en la sede del colegio con carteles en manos que leían "cumplimiento de acuerdo salarial 25%", "cumplimiento de acuerdo 25% hospitales de autogestión".

Además, advirtieron que para la próxima semana tendrán una concentración nacional en caso de no recibir respuestas en esta semana.

"Es lamentable la situación porque nosotros nos hemos sentado en una mesa de negociación y no han cumplido lo que ya se prometió, por lo tanto, tenemos que tomar medidas drásticas. Drásticas en el sentido de que la población tiene que entender que este sector merece tener un salario digno y tener condiciones laborales dignas", finalizó de la Cruz