Codonbosco denuncia precariedades y abandono de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora de las Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia denunciaron este martes precariedades de los servicios de salud y abandono de las instalaciones de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

"A pesar de que se han invertido miles y miles de pesos en este hospital, la gente sigue viniendo acá a las 4:00 de la mañana, a las 5:00 de la mañana para buscar citas; sin embargo, hay mucha gente que sale decepcionada. "En ocasiones no hay cupo y tienen que venir dentro de dos meses y tres meses", expresó Alexis Rafael Peña, director ejecutivo de Codonbosco.

Indicaron que, a pesar de la promesa hecha por los Gobiernos de que esta Ciudad Sanitaria se convertiría en un hospital modelo de toda América Latina, todavía lidian con la "arrabalización" de los alrededores, vendedores ambulantes, motoristas, guaguas, talleres y vertederos de basura.

Indicaron que en una reunión sostenida con el presidente de la Ciudad Sanitaria, doctor José Joaquín Puello, les explicó que era necesario corregir las condiciones de las afueras del hospital, ya que amenaza la salud tanto del personal médico como de los pacientes.

El párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, Francisco Castillo, denunció la inseguridad que asedia en las inmediaciones del hospital, representando un peligro para los pacientes que acuden al centro médico a tempranas horas de la mañana.

"Los pacientes que vienen temprano tienen una preocupación muy grande porque esto es muy desolado, de noche es muy peligroso y también la inseguridad en el día, que es mínima la presencia policial", expresó Castillo.

Falta de capacitación del personal

En cuanto a los servicios sanitarios, indicaron que de aquellos que funcionan, no lo hacen a toda capacidad debido a falta de capacitación del personal médico.

"Los servicios no van a toda capacidad porque las personas que ha nombrado el Servicio Nacional de Salud en este hospital no son las que están formadas, no están capacitadas para manejar los equipos modernos (...) Hay médicos que están nombrados acá que no son los que este hospital necesita", expresó Peña.

Por lo que solicitaron que los médicos y enfermeras que contraten el Servicio Nacional de Salud (SNS) para el centro de salud cuenten con las aptitudes y formación requerida para laborar en un centro de salud moderno.

Por lo menos treinta son las comunidades que conforman a la Codonbosco, entre ellas los barrios 27 de Febrero, Agua Dulce, Loma del Chivo, María Auxiliadora, Villa Fontana, Mejoramiento Social, El Caliche y Villa María, y permanecen en la espera por doce años de la entrega y terminación de este hospital.