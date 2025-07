El alto costo de vivir con alergias en República Dominicana

“Soy alérgica hasta algunos antialérgicos. Me he visto al borde de la muerte cuando se me cierra la tráquea, casi me asfixio, y a veces ni los médicos saben que indicarme por la reacción que hago a los fármacos”, cuenta la señora Isabel, de 65 años.

Como ella, cientos de miles de personas viven con alergias en República Dominicana, que más allá de los estornudos, asfixia, picazón, asma, hinchazón o inflamación, les representa un desafío económico que puede sobrepasar el presupuesto familiar e impactar a la salud mental.

Consultas médicas, estudios especializados y pruebas de laboratorio que podrían superar los RD$10,000.00, hasta tratamientos como la inmunoterapia o medicamentos biológicos cuyo costo alcanzaría los RD$100,000.00 mensuales. Esto varía según la gravedad, explicó el doctor Guillermo Ángeles Fernández, especialista en enfermedades alérgicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 400 a 600 millones de personas tienen algún tipo de alergia en el mundo, y el 8 julio fue declarado como Día Mundial de las Alergias. En el caso de República Dominicana no hay estadísticas precisas, pero se estima que la rinitis es la más común e impacta entre un 25 a un 37% de la población.

El doctor Ángeles Fernández cuenta que el costo mensual para tratar una alergia crónica puede variar considerablemente según su tipo, la severidad, el tratamiento específico y si la persona cuenta con seguro médico, y que en caso de alergias simples hay fármacos a bajo costo y hasta gratuito.

Los costos

“En el caso de los pacientes que están en tratamiento con inmunoterapia para la rinitis y/o asma alérgica con sensibilización a los ácaros del polvo doméstico, el costo mensual puede oscilar entre RD$2,000 y RD$5,000, dependiendo del centro y la frecuencia de aplicación.

Cuando se trata de pacientes con asma grave, dermatitis atópica y rinosinusitis crónica con poliposis nasal, el costo del tratamiento con biológicos mensual, oscila entre 60,000 y 100,000 pesos”, precisó el especialista.

Mientras que las pruebas alérgicas que requieren los médicos incluyen, cutáneas (prick test), pruebas epicutáneas (patch test), análisis de sangre (como ImmunoCAP IgE) o pruebas de provocación.

Las pruebas cutáneas (prick test), a neumoalergenos (ácaros del polvo, pólenes, epitelios de animales, hongos, cucarachas etc.), tiene un costo aproximado que oscila entre 3,000 a 10,000 pesos, dependiendo si es un centro público o privado, del médico tratante y si el paciente tiene un seguro médico que tenga cobertura para dichas pruebas.

Seguros médicos

La cobertura de 12 mil pesos anuales en medicamentos que contempla el Plan de Servicios de Salud (PDSS), para los afiliados del régimen contributivo, es poco para Isabel, y esto porque al hacer alergia a determinados medicamentos, “me cambian la medicinas con frecuencia, y que decir de los estudios costosos que no los cubre el seguro”, dijo.

En este caso, el alergólogo especifica que el Seguro Familiar de Salud (SFS) cubre un monto estándar de RD$500 a RD$1000 por consulta.

Sin embargo, la mayoría de los especialistas cobran tarifas superiores, por lo que el paciente debe pagar la diferencia directamente al médico, que suele estar entre RD$800 y RD$2,500 por consulta, aunque en algunos casos puede llegar hasta RD$4,000 dependiendo del centro y el médico.

Afecciones irreversibles

El diagnóstico más frecuente es la rinitis alérgica que se manifiesta con estornudos, mucosidad nasal, picor, obstrucción nasal y predominan en la mañana, causadas por los ácaros del polvo. Están asociadas en 80% a rinoconjuntivitis alérgicas y la rinitis asociada al asma en 50%.

Explicó que muchos pacientes con rinitis, también tienen asma, porque la mucosidad se va por detrás y muchas veces causa broncoespasmo.

Esto es similar a lo que le diagnosticaron a Isabel, que la mucosidad se le alojó en la cabeza, provocándole pérdidas en la dentadura y lesión en un oído. También enfrenta problemas de circulación y cardiovasculares.

En términos de emociones, el hecho de tener siempre afección nasal, y con frecuencia cutánea, esto la hace sentirse mal frente a los demás. “Me da vergüenza cuando tengo ronchas, los estornudos y botar moco de forma involuntaria”, narra.

¿Puede provocar la muerte?

A esta pregunta, el especialista contesto: “Claro que sí, una alergia puede provocar la muerte en una persona”, y explicó que esto ocurre principalmente a través de una reacción alérgica grave llamada anafilaxia.

Las sustancias que causan con más frecuencia reacciones graves son los alimentos como: maní, nueces, mariscos, leche y huevo, entre otros y medicamentos como antibióticos y analgésicos. También las picaduras de insectos, entre ellos avispas y abejas y el látex.

“La anafilaxia es una reacción alérgica severa y de inicio rápido que puede afectar a varios órganos y sistemas del cuerpo. Es una emergencia médica que puede ser potencialmente mortal si no se trata de inmediato con adrenalina”.

También están las alergias a los medicamentos, siendo las más frecuentes los antiinflamatorios no esteroideos, que son muchos, por ejemplo si una persona tiene alergia al diclofenac, es probable que también la tenga a los demás medicamentos antiinflamatorios.

“Por eso, si tomas un antiinflamatorio y presenta un cuadro de edema en los parpados, se tranca la garganta y luego toma otro medicamento y le ocurre lo mismo, entonces es importante identificar la causa, en este caso los AINE (antiinflamatorios no esteroides)”, señala.

Explica a esos pacientes se le debe dar otros medicamentos alternativos que no son AINES ahí está la clave para evitar esas reacciones adversas.

Urticarias

Entre otras alergias están la urticaria crónica espontánea, que son ronchas que aparecen y desaparecen, y que pueden trancar las vías aéreas superior.

En estos casos, muchas veces los pacientes van al médico por brotes, mejoran y vuelven; y en algunos casos requieren tratamientos con biológicos, que se usan de manera prolongadas y estabilizan al paciente.

Rinitis, asma y urticaria

Una de las enfermedades alérgicas más común en República Dominicana es la rinitis alérgica, que se estima afecta a entre el 25 y 37.6% de la población, seguida del asma presente entre un 4.5 y 20%; la dermatitis atópica, entre el 12 y 20% y alergias alimentarias con entre un 8 y 11%).

Se estima que esos porcentajes han ido aumentado en las últimas décadas.

En República Dominicana la causa más frecuente de alergia son los ácaros que predominan en el ambiente doméstico, los cuales se alimentan de los excrementos humanos y de animales. Estos son los que más producen rinitis y asma.

El polvo del Sahara es un caldo de cultivo para reacciones alérgicas.

La prevención

Para prevenir las enfermedades alérgicas es importante evitar el contacto con los alérgenos (ácaros, polen, moho, animales domésticos, ciertos alimentos y medicamentos) y en adoptar medidas que reduzcan la exposición y el riesgo de sensibilización, especialmente en personas con antecedentes familiares de alergia.

Además, se recomiendan medidas de control ambiental, alimentación materna exclusiva, introducción adecuada de los alimentos y evitar la automedicación.