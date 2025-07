Se registra escasez de medicamentos en Farmacias del Pueblo en Santiago

Varios ciudadanos que acuden usualmente a las Farmacias del Pueblo del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL) en Santiago, denunciaron la escasez de medicamentos que se ha estado registrando en los últimos meses.

En un recorrido realizado por periodistas de LISTÍN DIARIO a distintas Farmacias del Pueblo, ubicadas en sectores como Cienfuegos, Bella Vista, Ensanche Bermúdez y otras en el centro de la ciudad, se pudo constatar la falta de medicamentos esenciales que están presentando la mayoría de estos establecimientos farmacéuticos.

Hospital Arturo Grullón

En la Farmacia del Pueblo ubicada en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, varios usuarios coincidieron en señalar que en el establecimiento existe escasez de medicamentos.

“Aquí no hay nada. Vengo de la botica que está en el Cabral y Báez y ahí no hay nada, eso está vacío, en ninguna de las dos encontré lo que ando buscando. Aquí al menos hay algunos medicamentos, pero no el que necesito para mi hija”, explicó la mujer.

Narró que el medicamento que busca es una inyección para su hija de 26 años, quien recientemente perdió un bebé y se encuentra delicada de salud.

“Mi hija es B negativa, y el bebé venía B positivo. Ella necesita una inyección especial que es muy cara, y no la hemos podido conseguir en ninguna de las farmacias del pueblo”, indicó, expresando que tras no dar con el medicamento en estos establecimientos de fármacos a bajo costo, se vería en la necesidad de salir a buscar dinero para adquirirla en una farmacia privada.

Además, mencionó que su esposo lleva dos meses sin su tratamiento para la diabetes, debido a que no lo ha podido conseguir en PROMESE CAL, ya que no cuentan con los recursos para costearlo en una privada.

Asimismo, otra mujer que asistió a esa misma sucursal en busca de los medicamentos para la presión, problemas cardíacos y diabetes de su madre, señaló que suele visitar semanalmente el establecimiento y “nunca hay nada”.

También, se consultó con otra usuaria, quien indicó que de su receta sólo pudo conseguir un solo medicamento.

Hospital Cabral y Báez

En el establecimiento ubicado en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, también se reportó falta de medicamentos, donde un señor acudió con una receta que contenía once medicinas, solo pudo encontrar uno.

Asimismo, una señora que acudió a esta farmacia en busca de vitaminas y medicamentos para la garganta, indicó que la sucursal no disponía de ninguno de estos.

Hospital Periférico de Cienfuegos

La misma situación se está dando en la Farmacia del Pueblo de Cienfuegos, donde una fuente afirmó a este medio que la carencia de medicamentos es significativa, ya que la mayoría de las medicinas básicas, como los requeridos para los virus de gripe, están agotados, situación que lleva ocurriendo desde hace unos meses.

Fortaleza San Luis

Tras el recorrido, también se visitó la sucursal ubicada en la Fortaleza San Luis, donde se confirmó que los medicamentos que suelen agotarse con mayor rapidez son los antibióticos y el acetaminofén, debido a su alta demanda.

Sin embargo, al momento de la visita, afirmaron contar con los principales antibióticos requeridos por los usuarios.

Durante el recorrido, se pudo percibir el bajo flujo de personas que visitan esta sucursal, a lo que una fuente explicó que esto podría deberse a que la sucursal está ubicada dentro de un recinto militar y muchas personas desconocen su existencia.

Centro de Salud Bella Vista

En la farmacia ubicada en Bella Vista, una mujer que se encontraba ahí, aseguró haber adquirido los medicamentos que buscaba. Sin embargo, comentó que durante la fila, escuchó a otros usuarios quejándose por la falta de medicamentos.

Cronograma

En tanto, el encargado del almacén de PROMESE CAL en Santiago, Juan Pablo Ureña González, aseguró que esta situación se debe a que las reposiciones se realizan a principios de cada mes, por lo que recientemente se comenzó a trabajar en el cronograma de este mes de julio.

Indicó que el pasado martes, los pedidos de cada una de las sucursales, especialmente las que se encuentran ubicadas en zonas céntricas de Santiago estarían recibiendo las reposiciones en el transcurso de esta semana.

Asimismo, aseguró que las cantidades de medicamentos básicos se suplen dependiendo de la demanda que tenga cada sucursal.

Manifestó que durante las últimas semanas de cada mes, esta situación suele darse debido a la gran demanda de los medicamentos básicos.