En RD se realizan más de 7 mil amputaciones por pie diabético al año

En la República Dominicana se realizan más de 7,000 amputaciones anuales a causa del pie diabético, una de las complicaciones más severas de la diabetes mellitus.

Esta situación representa no solo un desafío para el sistema de salud, sino una tragedia personal para miles de pacientes que ven afectada su calidad de vida de forma drástica y, en muchos casos, irreversible.

Así lo advirtió el doctor Juan Vicente Méndez, especialista en cirugía general y laparoscopia, jefe del Departamento de Cirugía Vascular, Endovascular y Cirugía de Pie Diabético del Hospital Docente Francisco Moscoso Puello.

El especialista, dijo además, que más de 7,000 muertes en el país están directamente relacionadas con amputaciones, superando incluso las tasas de mortalidad por distintos tipos de cáncer.

Cambia la vida

“El pie diabético genera una espiral negativa que afecta todos los aspectos de la vida del paciente”, afirmó el doctor Méndez.

“Además de enfrentar una discapacidad física, muchos sufren cuadros depresivos, dependencia total de terceros, agotamiento emocional en la familia y una carga económica difícil de sostener”, dijo.

Imagen ilustrativa de un paciente con pie diabético siendo curado.

El especialista enfatizó que no se trata únicamente de lidiar con la enfermedad, sino con las graves consecuencias físicas, emocionales y sociales que derivan de una amputación.

Cifras que alarman

Dijo que en República Dominicana, más de 1.3 millones de personas viven con diabetes, y según estudios recientes, alrededor del 25% de los pacientes diabéticos desarrollará úlceras o daños en los nervios y vasos sanguíneos de los pies, lo que incrementa significativamente el riesgo de amputación.

“De hecho, las estadísticas apuntan a que cerca de 11,000 personas al año podrían requerir amputaciones debido a complicaciones del pie diabético, y que a nivel mundial, esta condición provoca cerca de 1 millón de muertes anuales y es responsable del 80% de todas las amputaciones no traumáticas”, indicó el doctor Méndez.

Factores de riesgo

El doctor Méndez explicó que los elevados índices de diabetes en el país están influenciados por factores culturales, sociales y ambientales, así como por hábitos alimenticios inadecuados y la falta de ejercicio físico regular.

“La mayoría de los pacientes llega al consultorio en etapas muy avanzadas, cuando el daño ya es irreversible”, lamentó.

Impulsar programas

Hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad a impulsar programas de prevención, detección temprana y educación, dirigidos especialmente a las comunidades más vulnerables.

“El conocimiento salva vidas. Es hora de actuar antes de que el pie diabético siga cobrando tantas víctimas”, concluyó.

Señales alerta

El daño a los nervios, llamado neuropatía diabética, puede provocar entumecimiento, hormigueo, dolor o pérdida de la sensibilidad en los pies, síntomas que pueden considerarse como señales de alerta. Si no puede sentir dolor, es posible que la persona no se dé cuenta si tiene un corte, una ampolla o una úlcera en el pie, por lo tanto no acude tempranamente al médico.

El pie diabético es una complicación de la diabetes que afecta a los pies, causada por daños en los nervios (neuropatía) y vasos sanguíneos (enfermedad vascular periférica) debido a niveles altos de azúcar en sangre. Esto puede llevar a úlceras, infecciones, y en casos graves, amputaciones.