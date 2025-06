Preocupa el desorden del cableado en las calles

Ver cableado de electricidad, de servicio telefónico o de cualquier otra índole vueltos nudos, enredados o caídos, es una imagen que está presente en cualquier sector capitalino y es una de las preocupaciones que afecta a los ciudadanos que viven o transitan por esas vías.

El enredo y la desorganización del cableado no solo afecta la imagen visual, sino también ponen en peligro a las personas, ya que muchos de ellos cruzan por encima o frente de casas y negocios, o simplemente están en el piso.

Sectores como San Carlos, Villa Consuelo, Villa Juana, Villa María, María Auxiliadora y el barrio 27 de Febrero se ven afectados por el cruce de cables de energía eléctrica, teléfono e internet. Problemática que han estado enfrentando por años sin respuesta de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Empresa de Electricidad (Edesur).

Uno de los ciudadanos afectados por la disposición de cables eléctricos es Francisco Henríquez, frente a su hogar cruzan cables que cubren la parte delantera, por lo que teme que durante la temporada ciclónica un rayo impacte su casa.

“La corporación no está haciendo nada y los palos de luz están cayendo porque no aguantan un cable más y ellos no se preocupan por nosotros. Cada día estos cables están peor y no se coordinan con las compañías de teléfono para juntos recoger todo eso que nos puede electrocutar“, dijo Henríquez, mientras se encontraba a una esquina de su hogar junto a otros vecinos.

Lo reportan

Otro que se mostró preocupado por lo acontecido es José Luis Vargas, quien dijo que en el sector San Carlos, desde hace varios años han reportado la situación y han sido ignorados por las autoridades.

El enredo del cableado preocupa a vecinos de sectores capitalinosLeonel Matos

“La alcaldía es la responsable de exigirle a las empresas privadas que organicen sus cables y la compañía de luz que viene y mocha cable dejándolos tirados donde quiera”, dijo.

Señaló que muchos de esos cables se caen y no los quitan a menos que pase un ciudadano o un motorista se estrelle. “Tenemos el poste de luz en el piso porque no aguanta un cable más y la compañía de electricidad no le pone caso a eso”, mencionó Vargas, enojado por los problemas que esta situación podría ocasionar.

Cortes de luz

De igual manera, Ramón Polanco destacó que cuando los técnicos de las compañías visitan el sector de Villa María, estos no saben a qué cable realizarle reparaciones y esto ha ocasionado cortes de luz por esas condiciones.

“Estos cables parecen telaraña, desde que llueve se caen, y también cuando pasa un camión, los tumba y ya nadie tiene luz en el sector, porque esos cables estén tan mal ubicados que lleguen al suelo”, declaró Polanco, saliendo de su vivienda hacia la acera para tomar fresco como de costumbre.

Los problemas del cableado entrelazado y caótico están provocando la indignación de los ciudadanos.

Lo visual

Cables en el suelo, hechos un nudo, cruzados uno con otros, pegados a las casas, despegados del poste de luz, cruzando la calle y encima de los techos, es común observar.

A este problema la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste) dijo que actualmente el cableado soterrado está en la Zona Colonial. Por el momento no se ha programado este proyecto, el cual requiere de una gran inversión.

“Desde hace unos meses Edeeste ha trabajado con el ayuntamiento del distrito en el embellecimiento urbano, tratando de sanear un poco y reordenando el cableado”, explicó la entidad de energía eléctrica.