Hospitales con baja afluencia de pacientes pese a virus respiratorios

Pese a que el Ministerio de Salud Pública reportara en su boletín epidemiológico correspondiente a la semana veintiuno, unos 29 casos sospechosos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) y ocho casos confirmados, y notificara 41 casos confirmados de Covid-19, las salas de emergencias y consultas de los principales hospitales de la capital no mostraban ayer alta incidencia de pacientes.

Por ejemplo, en la sala de consulta externa del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, la mayoría de los asientos estaban desocupados.

Madres consultadas por este medio manifestaron que utilizan métodos tradicionales y medicación en la casa para tratar los virus estacionales en sus hogares.

"Yo siempre tengo ambroxol en casa. Yo misma me he vacunado cuatro veces, pero uno trata de manejar la higiene y mantenerlos (a los niños) apartados de los más afectados. Pero lo bueno es que esos virus no son tan terribles", manifestó Selenny Díaz, madre de dos niños.

En el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello, parte del personal manifestó que la mayoría de pacientes iban a realizar citas previas.

De igual forma, no se observaron tantos pacientes en la sala de espera.

En el Hospital Félix María Goico, aunque sí se presenció una cantidad considerable de pacientes, se desconoce la causa de las asistencias. El personal se negó a dar declaraciones.

En el país se analizaron 71 muestras de pacientes con afecciones respiratorias, confirmando la circulación simultánea de varios virus, entre ellos influenza A (H1N1), coronavirus tipo dos y adenovirus.

Del total de muestras, el 2.8 % correspondió a influenza, el 0 % a virus sincitial respiratorio y el 5.6 % a coronavirus y otros virus.

Recomendaciones

Ante estos hallazgos de circulación estacional de virus respiratorios, el Ministerio de Salud Pùblica recomendó mantener una vigilancia virológica constante y sostenida a través de los puestos centinela.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y control, incluyendo la vacunación en grupos vulnerables, la promoción de medidas adecuadas de higiene y el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y de respuesta rápida ante posibles brotes.

Síntomas

La infección respiratoria aguda (IRA) se caracteriza por fiebre súbita, generalmente superior a 38°C, y síntomas que inician en los últimos 10 días.

Su severidad puede incluir dificultad respiratoria, convulsiones y fallas ventilatorias, lo que, sin un manejo adecuado, puede resultar en la muerte.

Casos de Covid-19

Salud Pública informó que en la última semana se notificaron 41 casos confirmados de Covid-19. Estos casos se distribuyeron en la provincia Duarte, Santiago y La Altagracia.

La incidencia del Covid-19 a nivel nacional fue de 70.63 casos por 100 mil habitantes y 6% de positividad hasta el jueves de la semana pasada.

En la provincia Duarte la incidencia acumulada es de 168.28 y en el Distrito Nacional, de 165.93 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Salud Pública reveló que el SARS-CoV-2 o coronavirus tipo 2 sigue representando una amenaza para la salud pública, particularmente por su capacidad de mutación y su impacto en personas inmunocomprometidas o con comorbilidades.

Asegurando que, en la mayoría de los casos actuales, los síntomas son leves, se mantienen activos los mecanismos de vigilancia y respuesta.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 11 de mayo de 2025, la tasa de positividad de las pruebas de SARS-CoV-2 fue del 11% en 73 países, lo que indica un aumento en la actividad del virus, especialmente en las regiones del Pacífico Occidental, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental.

El Ministerio de Salud Pública exhortó a la población a vacunarse contra la influenza y la Covid-19, especialmente a quienes pertenecen a grupos de riesgo.

También recomendó usar mascarilla en espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia y ventilar bien los ambientes.

En caso de presentar fiebre persistente o dificultad para respirar, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.