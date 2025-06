Los casos de niños con tuberculosis en República Dominicana y el diagnóstico

El doctor Eddie Pérez Ten, encargado de la investigación sobre diagnóstico de tuberculosis en niños, manifestó que uno de los problemas que tiene la tuberculosis infantil, en especial aquellos entre cero a 18 años, es que es muy difícil de diagnosticar.

El proceso para este diagnóstico consiste en realizar una gastroscopia, realizar un aspirado gástrico, cosa que "no es tan sensible para poder diagnosticar fielmente la tuberculosis", detalló el doctor en el programa Al Punto que se transmite por Ahora TV, canal 3, y entrevistado por Martina Espinal.

Debido a esta razón, la mayoría de las veces los niños son diagnosticados empíricamente, "o sea, uno tiene el diagnóstico porque hay un contacto en la casa, una madre u otra persona que tiene tuberculosis o que el niño venga con signos y síntomas y entonces se le comienza a dar tratamiento primero empírico con antibiótico y si no mejora, entonces se le pone el tratamiento de tuberculosis", agregó el también asesor honorífico del Gabinete de Salud.

Esta investigación, desarrollada en un grupo de niños en el periodo 2018 a 2024, consiste en tomar muestras de sangre para ser enviadas a la Universidad Tulane, que está ubicada en Nueva Orleans.

"Nosotros comparamos esos casos de tuberculosis con otros niños que no tuvieran tuberculosis para saber si el ensayo realmente diagnosticaba la tuberculosis". Dicho ensayo diagnosticaba los verdaderos positivos en un alto porcentaje y también tenía una especificidad muy alta, es decir, los que no tenían la tuberculosis también se habían diagnosticado fielmente de que no tenían tuberculosis.

El experto en medicina explicó que en ocasiones se diagnosticaban niños con tuberculosis sin tener la enfermedad, lo que genera problemas auditivos o problemas de coloración de la orina.

El tratamiento

Con este experimento no solo se busca diagnosticar la tuberculosis, sino que también se determinará si el tratamiento es efectivo, debido a que, en caso de que el tratamiento no sea efectivo o exista una resistencia a este, se deberá esperar entre seis a ocho semanas a que se produzca un cultivo nuevo.

Ten dijo que para que este tratamiento sea aplicado en niños de República Dominicana, tiene que haber una aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La tuberculosis

La OMS calcula que en 2023 contrajeron tuberculosis 10.8 millones de personas en todo el mundo, de estas, 6.0 millones de hombres, 3.6 millones de mujeres y 1.3 millones de niños.

Esta entidad define la tuberculosis como una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.