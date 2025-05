Ante el paro nacional anunciado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para este miércoles 14 y jueves 15, los pacientes que visitan los principales hospitales de la capital rechazan la suspensión de labores de los galenos.

El llamado ha sido acatado por los profesionales de la salud y los pacientes manifestaron su disconformidad ante la suspensión del servicio de consultas.

"No es justo. No deberían, aquí hay mucha gente que pasa mucho trabajo para llegar aquí, y todo es sacrificio en la vida, pero ellos sabrán por qué. Uno no viene aquí porque uno quiere. Yo no, yo vivo cerca, pero uno tiene que pensar en el otro que viene de muy lejos a pasar mucho trabajo y mucha mala noche", expresó Celia Cruz.

Video Pacientes de hospitales de la capital muestran inconformidad ante suspensión de labores médicas



Aunque la convocatoria a paro nacional fue anunciada con anticipación, la mayoría de pacientes de la tercera edad desconocían la información y muchos de ellos se desplazaron desde muy lejos y desde tempranas horas de la mañana de este miércoles para asistir a sus consultas médicas.

Este es el caso de Fidelio Alcántara, paciente de urología, quien se trasladó desde el sector Los Tres Brazos desde las 6:00 de la mañana y con sonda colocada desde hace tres años para facilitar la micción.

"Cuando uno cree que le van a resolver, mira lo que hay", manifestó Alcántara.

Otros pacientes que sí conocían de la suspensión de los servicios de consultas decidieron acudir al Hospital Docente Doctor Francisco E. Moscoso Puello para poder hacer el cambio de cita con anticipación.

"Yo sabía, pero hay que venir a hacer la cita, y si no vengo, dicen que no vine. Entonces ahora hay que cambiarla y tengo que esperar a las 12:00 p. m. para ellos cambiarme la cita, solo para cambiarla", expresó Alcántara.

Las reivindicaciones de los galenos contemplan los despidos efectuados en los últimos días, exigencia de aumento salarial a los pensionados y la ausencia de seguridad en los centros de salud.

En ese sentido, el Colegio Médico hizo un llamado a sus gremialistas a apoyar el paro nacional, especialmente a los que trabajan en hospitales como el Docente Universitario Doctor Darío Contreras y el Hospital Docente Doctor Francisco Moscoso Puello, que figuran entre los más afectados por la alta frecuencia de pacientes y la disminución de empleados.

Mientras permanezca el llamado a paro, los médicos brindarán atenciones en las salas de emergencias, cirugías selectivas y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).