Casi nula la presencia de parturientas haitianas en maternidades

Desde tempranas horas de la mañana de ayer se observó una presencia casi nula de parturientas haitianas en el hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, los dos centros de maternidades de la capital que generalmente tienen mayor demanda de atención de extranjeras embarazadas y en labor de parto.

Esta drástica reducción se atribuye a las deportaciones que se han estado realizando en el país desde inicio de semana, cuando empezó a implementarse el protocolo de control migratorio hospitalario.

A las 9:30 de la mañana no se observan parturientas entrando a la maternidad La Altagracia, ubicado detrás del Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo.

Una doctora que salía de cumplir su turno de trabajo, dijo que desde antes que el presidente Luis Abinader anunciara que los pacientes indocumentados serán deportados luego de culminar la atención médica requerida, la presencia de parturientas ha disminuido.

“A noche atendí a una haitiana que no tenía documentos y me dijo preocupada que temía ser deportada. Ella se encuentra ingresada en el hospital porque ya dio a luz, pero dice que desde que salga sabe que será llevada de regreso a su país”, contó la médica al salir del centro de salud.

Son atendidas

La doctora desmintió las hipótesis de algunos ciudadanos en las redes sociales, los cuales dicen que las haitianas no reciben la atención médica requerida y son deportadas, diciendo que los médicos no ven la nacionalidad o estado migratorio, sino que es una persona que necesita ser atendida.

“Aquí pueden llegar de cualquier lado y si necesitan asistencia médica, se atiende con todo el amor del mundo y ya luego que sea despachada, el Estado es quien se encarga de deportar o verificar que esté legal, pero nosotros no tenemos nada que ver con las deportaciones y sí se atienden; si hay que ingresar a un indocumentado se hace”, agregó la galena.

Preocupada

En el área de emergencia del hospital materno, se encontraba un allegado a la parturienta y expresó que ella está angustiada por temor a ser deportada desde que salga del centro.

Dijo que desconoce si se encuentra en proceso de regular su estado migratorio.

“Le traje su bulto para la niña que dio a luz, pero no sé de ella, de ese proceso de regularse, porque me dicen que está preocupada porque dice que la van a deportar con la noche en cuanto salga del hospital”, expresó el joven, quien no quiso revelar su nombre.

Del otro lado del hospital, en la puerta que se dirige a los consultorios, se encontraba un miembro de la Dirección General de Migración, quien dijo que desde el lunes no ve haitianas embarazadas en el área de consultas.

Dijo que desde ese día, este ha sido su punto de trabajo para enviarlas al autobús que se encontraba estacionado frente al centro de salud.

A inicios del mes en curso, el presidente Luis Abinader anunció que, para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, se establecerá un protocolo, que empezó a aplicarse desde el lunes 21 de abril.

El mismo obliga al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria, y que además, se acordaría una tarifa para todos los servicios brindados.