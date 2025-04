Empleados con depresión y ansiedad son muy frecuentes en empresas del país

Empleados con manifestaciones de ansiedad, depresión, duelo, e incluso ideación suicida son frecuentes en los espacios laborales de instituciones públicas o privadas en el país, con la agravante de que muchas veces ni los compañeros de trabajos ni los ejecutivos lo perciben.

Así lo alerta la psicóloga clínica y especialista en el tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), Itania María, quien dijo que esas condiciones emocionales se observan en todos los niveles de mando de las empresas, por lo que recomienda que en los espacios laborales faciliten primeros auxilios psicológicos a sus colaboradores, mediante el servicio de un terapeuta de planta.

Dijo que esa realidad la observa a diario en jornadas de charlas psicoeducativas que imparte en diferentes instituciones y que esas afecciones de la salud mental las ve en todos los niveles de mandos medios, superior o bajo, ya que un trastorno de este tipo lo puede padecer cualquier persona independientemente de su estatus.

Lo que le preocupa, de acuerdo a la especialista, es que un colaborador a nivel gerencial puede costear una consulta con un especialista de la salud mental o tiene un seguro de salud que le da esa cobertura, mediante reembolso, pero eso no ocurre con la mayoría de los servidores, que no pueden recurrir a ese tipo de apoyo.

Servicios salud mental

María, quien además tiene maestría en Psicología de la Salud con enfoque cognitivo conductual y en Terapia Familiar y de Parejas con enfoque sistémico intergeneracional, entiende vital que las empresas ofrezcan a sus servidores servicios de salud mental en el mismo espacio laboral.

Esto, dijo, puede hacerse mediante la contratación de un terapeuta de planta -que asista dos o tres veces a la semana- para que las personas que no puedan pagar ese servicio a nivel privado, reciban ese beneficio de parte de sus empleadores.

La especialista, hizo sus señalamientos en declaraciones escritas ofrecidas a Listín Diario, donde plantea que es importante que empresas privadas e instituciones públicas faciliten por lo menos primeros auxilios psicológicos a sus colaboradores.

Vivía el duelo en la empresa

La también especialista en comunicación social, recordó que luego del COVID-19 la tasa de depresión y ansiedad aumentó en más del 32% en América Latina, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que esas cifras tocan a personas que cada día van a trabajar a oficinas públicas y privadas.

“En charlas psicoeducativas que imparto en diferentes instituciones, luego de finalizar se me acercan personas para decirme que sienten todos los síntomas de ansiedad o de depresión que les he mostrado antes. En algunos casos se me han acercado personas con ideación suicida”, señala.

Como ejemplo puso el caso de una señora “quien era una de las personas más queridas y solicitadas: era “la doña del café” en la empresa, pero una de sus hijas había fallecido luego de dar a luz hacía casi un año, pero ella aún lloraba en cada rincón de la institución donde trabajaba”, dijo.

Lamentablemente, agregó, en aquella institución no había un terapeuta que le acompañara en su proceso de duelo y con su sueldo no podía “darse el lujo” de pagarse un terapeuta.

Recuerda que en el 2019 el Ministerio de Salud dio a conocer el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022 en el cual se establece que el 20% de la población dominicana sufre de trastornos mentales y la Oficina Nacional de Estadística (0NE) dio a conocer junio de 2024, un estudio en el que establece que en la República Dominicana la tasa de suicidio no ha bajado.