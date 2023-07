Centros rehabilitación han tratado adictos al fentanilo

Directivos de centros de rehabilitación, desintoxicación y salud mental con asiento en el país, confirmaron haber tratado pacientes dominicanos consumidores de fentanilo, conocida como la “droga zombie”, pese a que autoridades de Salud Pública y otras instituciones han reiterado que el sintético no circula en el territorio nacional.

Nilo Mercedes, director ejecutivo del Centro Detox y Salud Mental Mesón de Dios, explicó a LISTÍN DIARIO que actualmente en su centro tiene una joven interna oriunda del ensanche Capotillo, quien junto con demás adictos de heroína, confirman que lhan consumido fentanilo.

“Los usuarios de heroína de Capotillo, en un momento que hubo una escasez de heroína, alrededor de febrero o marzo, a los consumidores le introdujeron sin que ellos supieran, el fentanilo mezclado con la heroína”, explica Mercedes.

Asimismo, conforme al relato que hacen varios usuarios de heroína que también han admitido el consumo de la droga zombie, Mercedes dice que “ya después que estaban enganchados les dijeron: esto es lo que hay, esto es fentanilo en pastillas, es lo que le hemos estado dando a ustedes mezclado, ahora lo estamos vendiendo directo”.

Otros casos

El doctor Pedro Comprés dirige Serenidad Comunidad Terapéutica, el centro de salud psiquiátrico privado más grande del país, asegura que han recibido pacientes dominicanos residentes en elterritorio nacional, intoxicados con fentanilo y el caso es muy dramático.

Comprés dijo que también han recibido pacientes del extranjero, pero que el número va en aumento, cada vez es mayor la cantidad de pacientes que acude al centro por intoxicación con el opiáceo.

“La sintomatología es muy florida, el paciente tiene muchos síntomas psicóticos, y cuando le hacen las pruebas dan positivo, los síntomas puede confundirse con una sobredosis de cocaína o de heroína”, expresó.

El doctor Mirlan de los Santos, psiquiatra, en su consulta ha recibido pacientes con dependencias de fentanilo, pero provenientes del extranjero.

Efectos

De los Santos asegura que el principal problema de los dependientes de fentanilo es el compromiso neurológico y respiratorio, ya que las personas pierden la capacidad de una marcha adecuada; parte de la postura inclinada hacia abajo que tienen es por el efecto respiratorio, y esa postura es intentando mejorar la función respiratoria.

Las pruebas del Talón de Aquiles

En su mayoría no son aplicadas pruebas de dopaje a los adictos una vez buscan rehabilitación, y en aquellos centros que sí se realizan solo se detecta un resultado genérico al consumo de opioide pero no determina si el resultado positivo corresponde a heroína, fentanilo, morfina, entre otros, por la carencia del reactivo que determinaría si se trata de la droga zombie.

Sin embargo, Mercedes dijo que “esos consumidores no tienen necesidad de estarse inventando las cosas, ellos tienen una vida demasiado complicada para estar haciendo mueca y teatro”. La declaración del adicto que solicita tratamiento es tomada como válida y en el caso de la joven, la misma afirma que “en las calles de Capotillo se estuvo vendiendo”.

Las pruebas antidoping que se realizan en el país sólo establecen si la persona ha consumido cocaína, marihuana, anfetaminas y opio, y en este último caso no establece que tipo de opioide si morfina, heroína o fentanilo; la única manera de saberlo y si te lo dice el paciente, de acuerdo a los especialistas.

“No tenemos una prueba en el hospital o en la clínica que me diga fentanilo positivo. Eso no existe. Y las pruebas de doping no forman parte de las analíticas que cubren los seguros; eso es a nivel de laboratorios privados, en los hospitales no hay una prueba de doping”, manifestó el psiquiatra Carlos Domínguez.