Conflicto interno afecta al PRM en la ciudad de Santiago

Las diferencias internas en torno al método para escoger la nueva dirección provincial y municipal del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago continúan profundizando la división dentro de esa organización política, en medio de un proceso marcado por desacuerdos y cuestionamientos entre sus principales dirigentes.

La disputa gira en torno a si las nuevas autoridades deben ser escogidas mediante elecciones internas o a través de un proceso de consenso y conversaciones entre los distintos sectores partidarios. Mientras un grupo de dirigentes favorece la realización de una convención, otro respalda la búsqueda de acuerdos para evitar confrontaciones internas.

La situación ha generado tensiones entre diputados, regidores, dirigentes medios y representantes de las bases del partido, quienes consideran que el mecanismo impulsado por parte de la alta dirigencia no ha contado con la participación amplia de los organismos locales ni con la debida transparencia política.

Durante un encuentro político encabezado por los diputados Fausto Domínguez, Francisco Díaz, Luis René Fernández y Soraya Suárez, junto a representantes de distintas regiones y municipios de la provincia, los dirigentes reclamaron la celebración de una convención “limpia y transparente”, mediante el voto directo de la militancia.

Los legisladores y dirigentes partidarios insistieron en que las bases del PRM deben tener participación activa en la escogencia de las nuevas autoridades, argumentando que cualquier intento de imponer consensos sin consulta podría profundizar las divisiones internas en la organización oficialista.

Diversos sectores dentro del PRM sostienen que el proceso de consenso ha sido manejado de manera irregular, dejando fuera a importantes actores políticos de Santiago y provocando malestar entre militantes que reclaman mayor democracia interna en la escogencia de las nuevas autoridades partidarias.

En medio de la controversia, el presidente municipal del PRM en Santiago y director general de Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto Rosario, llamó a respetar las decisiones de la dirección ejecutiva del partido y afirmó que será ese organismo el que definirá el rumbo del proceso interno.

“Nosotros tenemos que esperar que sea la comisión ejecutiva la que diga lo que se va a hacer. Todo el mundo me conoce y sabe que yo fui presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, secretario general del PRD y presidente del PRM en procesos internos. Yo adoro los procesos y quiero una convención, pero eso no lo decido yo; hay un máximo organismo y lo que diga ese máximo organismo es lo que debemos acatar”, expresó Cueto Rosario.

El dirigente político también dejó entrever sus aspiraciones de continuar al frente de la presidencia municipal del PRM en Santiago, posición que ocupa actualmente dentro de la estructura del partido oficialista.

El presidente municipal del PRM sostuvo además que, más allá de las diferencias internas, la prioridad del partido y de las autoridades gubernamentales debe ser continuar trabajando en las obras y proyectos que se desarrollan en Santiago y otras zonas del país.

“Mientras en otros lugares hubo desabastecimiento durante la pandemia, aquí quedó demostrado que la República Dominicana tiene capacidad para alimentar a sus más de 11 millones de habitantes y también a los millones de turistas que visitan el país cada año”, sostuvo.

Las declaraciones del dirigente se producen en momentos en que la alta dirigencia nacional del PRM intenta mediar entre las corrientes enfrentadas en Santiago para evitar que las diferencias internas terminen debilitando la estructura política de la organización en una de las plazas electorales más importantes del país.

Hasta el momento, el PRM no ha anunciado de manera oficial cuál será el mecanismo definitivo para escoger sus nuevas autoridades en Santiago, mientras continúan las conversaciones entre los diferentes grupos políticos que convergen dentro de la organización.