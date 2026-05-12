Agricultores de Constanza denuncian crisis en producción agrícola

Los productores agrícolas de Constanza enfrentan una profunda crisis económica debido a los altos costos de producción y los bajos precios de comercialización, una situación que ha provocado pérdidas significativas y el abandono de cosechas en distintas zonas del municipio.

De acuerdo con los agricultores, cultivos como zanahoria, papa, repollo, lechuga, ajo y apio se están vendiendo por debajo de sus costos de producción, lo que impide recuperar la inversión realizada.

A esto se suma la pérdida de productos en el campo debido a lluvias, saturación del mercado e inestabilidad en los precios.

Uno de los productores afectados, Manuel Ortiz, denunció que la situación ha llegado a niveles críticos, asegurando que muchos agricultores están operando con pérdidas constantes.

“Aquí hay una crisis increíble. El año pasado fue muy difícil, todos los agricultores perdieron mucho dinero con las aguas, igual que este mismo año como va”, expresó Ortiz.

También cuestionó la falta de apoyo efectivo a los productores, señalando que los insumos son cada vez más caros y que los subsidios no llegan directamente a los agricultores.

“Los insumos están caros, el Gobierno les dio subsidio a los dueños de agroquímicas no a nosotros, y los que lo necesitamos somos los agricultores. Aquí nadie nos defiende”, agregó.

Asimismo, Ortiz criticó la intermediación de algunas asociaciones, alegando que no representan directamente a los productores que trabajan la tierra, sino que responden a otros intereses.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que escuchen directamente a los agricultores y no a intermediarios, y pidió mayor regulación en las importaciones que, según afirma, han afectado los precios locales.

Asimismo, otros agricultores han expresado su preocupación por la situación, en el caso de Cristian Hernández, quien es uno de los afectados por las malas transportaciones que asegura, se hicieron en los meses de enero y febrero además de los daños provocados por el agua.

“Los agricultores de Constanza estamos al borde de desaparecer por la poca atención del Gobierno y por los bajos precios de los productos agrícolas”, indicó Hernández.

Por su parte, el alcalde del distrito municipal de Tireo, Paul Piña, advirtió que la situación en la zona es “extremadamente calamitosa”, no solo por la crisis agrícola, sino también por el deterioro de los caminos vecinales, la falta de intervención estatal y el riesgo en comunidades ubicadas a orillas del río Tireo.

El funcionario aseguró que los agricultores están entre los más afectados, debido a las condiciones en que deben trabajar y transportar sus productos.

“La situación de los agricultores es crítica, están perdiendo su inversión por el mal estado de los caminos y la falta de respuesta del Gobierno”, expresó Piña.

Además, alertó sobre el riesgo en comunidades cercanas al río Tireo, donde, según dijo, varias familias podrían estar en peligro en caso de crecidas repentinas.