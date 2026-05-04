Alcaldía de Baní interviene tramo crítico del canal Marcos A. Cabral

Durante una semana, obreros del Ayuntamiento de Baní han operado maquinaria pesada, incluyendo palas mecánicas y camiones volteo, en un plan de limpieza destinado a eliminar un vertedero improvisado que ha existido por años en la berma del canal Marcos A. Cabral.

Los desechos llegan a este punto debido a que usuarios particulares lanzan todo tipo de basura a orillas del canal, en el tramo que atraviesa la ciudad, sin considerar el impacto ambiental negativo que esta práctica causa tanto a las aguas como al ecosistema circundante.

El tramo intervenido se extiende en sentido este-oeste, desde la calle Duvergé hacia la carretera Baní-Sombrero, en las proximidades del antiguo matadero municipal.

Luis Manuel Bienvenido Mejía (Bienve Banana), capataz de las brigadas, explica con entusiasmo: "Tenemos de siete a ocho días trabajando; estamos tratando de limpiar toda la berma, porque lo que había aquí era un vertedero".

Según se ha observado, en los últimos ocho días se han recolectado diariamente cerca de 20 camiones de basura, los cuales son trasladados al vertedero municipal, que actualmente funciona bajo un sistema cerrado y amigable con el medio ambiente.

"Esto era un caos. Estamos sacando todo tipo de desperdicios que la gente viene y lanza sin control: desde escombros de construcción, ramas y arbustos, hasta grandes volúmenes de plásticos, animales muertos, metales y desechos sólidos domésticos; todo lo que se pueda imaginar", señala alarmado Carlos Pol, coordinador de los trabajos.

Respuesta a reportajes del Listín

De acuerdo con Freddy Montero, director provincial de Medio Ambiente en Baní, esta jornada ha sido coordinada con el alcalde del municipio, Santo Ramírez, tras las publicaciones de este diario sobre el foco de contaminación que representa el cúmulo de basura a lo largo del canal.

A casi tres años de las denuncias del Listín y de que sectores preocupados demandaran una solución al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), solo la alcaldía de Baní ha respondido en el tramo que le corresponde.

Aún se espera la reunión a la que serían convocados, por las autoridades provinciales de Medio Ambiente y el INDRHI, los directores distritales de Pizarrete, Santana, Catalina, Paya y Carretón, así como la alcaldía de Nizao.

Según las autoridades, estas demarcaciones han sido llamadas desde hace una década para establecer medidas que permitan eliminar los focos de contaminación en las áreas laterales del canal, pero no han respondido.

Diversos ayuntamientos han creado vertederos improvisados a orillas del Marcos A. Cabral, como en la zona de Carretón, a unos 800 metros de la carretera Sánchez, próximo a Ojo de Agua, donde depositan los residuos sólidos recolectados en sus comunidades.

Alarmante situación para agricultores

Fabio Adames, presidente de la Junta de Regantes Nizao-Valdesia, advierte que el traslado de esos vertederos a lugares adecuados es la única solución, "porque esos vertederos aportan demasiada basura al canal".

Agregó que todas las compuertas y parcelas están saturadas de plásticos, fundas y animales muertos: "Es increíble la contaminación que arrastran estas aguas".

Desde hace tres años, el Listín Diario ha publicado reportajes y notas editoriales haciéndose eco de las denuncias de ambientalistas, agricultores y munícipes sobre estos focos de inmundicia que contaminan las aguas de este importante canal, el cual irriga más de 50,000 tareas desde su nacimiento en la zona montañosa de Las Barías hasta los proyectos de reforma agraria en Los Tumbaos, Quijá Quieta y Las Calderas, además de alimentar varios acueductos.

En noviembre de 2025, el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) y el Gobierno anunciaron el cierre del vertedero a cielo abierto de Baní para ofrecer una solución integral.

El objetivo era que los 13 gobiernos locales de la provincia depositaran sus desechos en este nuevo relleno sanitario.

Se informó que la inversión total superó los RD$230 millones, destinados a un sistema moderno y ambientalmente responsable. Solo el cierre técnico del vertedero de Baní costó RD$130 millones; la primera fase del relleno sanitario, RD$35 millones; y la estación de transferencia de Nizao, RD$21 millones.

Otros proyectos complementarios, como la estación en Villa Fundación, la verja perimetral y el cierre del vertedero de Palmar de Ocoa, sumaron el resto de la inversión.

La realidad del problema

Al día de hoy, las estaciones de Nizao, Villa Fundación y Palmar de Ocoa siguen sin operar. Solo la alcaldía de Baní y la Junta Distrital de Villa Sombrero utilizan el relleno sanitario, según informan operarios del lugar.

El resto de los ayuntamientos continúa utilizando las orillas del canal Marcos A. Cabral y otros espacios públicos como vertederos improvisados, agravando el daño ecológico en la provincia.