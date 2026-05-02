Ministros de Defensa y de la Presidencia recorren puntos estratégicos en la frontera

En un momento de sensibilidad por la inestabilidad política y de seguridad en Haití, el Gobierno ha intensificado la presencia de su gabinete civil y militar en la línea limítrofe.

El reciente recorrido por la carretera internacional busca fiscalizar la capacidad de respuesta de las tropas ante posibles amenazas a la soberanía y asegurar que los flujos comerciales, vitales para la economía de las provincias fronterizas, se mantengan bajo un orden estricto.

La estabilidad de esta zona es el termómetro de la seguridad nacional. Por esto, la supervisión directa de los ministros busca reducir la brecha entre las políticas diseñadas en la capital y la realidad operativa del terreno.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezaron una inspección que abarcó desde Pedro Santana, en Elías Piña, hasta Villa Anacaona, en Dajabón.

El objetivo central fue supervisar las unidades del Ejército de República Dominicana y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT) que custodian la zona.

Durante el desplazamiento, las autoridades pusieron especial atención en el área de Tilori, un punto neurálgico para el intercambio económico binacional.

Allí evaluaron medidas para mejorar la convivencia y garantizar que el mercado fronterizo se desarrolle de manera segura y organizada.

La carretera internacional es una de las rutas más complejas del país, pues en varios tramos la calzada es el único límite físico entre ambas naciones. Esta vulnerabilidad geográfica exige una coordinación sin fisuras entre el Ejército y las autoridades civiles.

Fortalecer la seguridad en Tilori y zonas aledañas es clave para evitar que el comercio informal derive en actividades ilícitas, protegiendo así la integridad territorial sin asfixiar la economía local de los dajaboneros y elíaspiñenses.

El despliegue de tecnología de vigilancia y la mejora de las condiciones de los cuarteles en la carretera internacional forman parte del plan estratégico de defensa que busca profesionalizar el control fronterizo frente a los desafíos migratorios actuales.